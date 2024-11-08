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Нардеп розповів, чому Трамп буде кращим за Байдена

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Нардеп розповів, чому Трамп буде кращим за Байдена
Нардеп Ярослав Юрчишин пояснив, чого Україні очікувати від президентства Трампа
фото: Reuters

Юрчишин: Адміністрація Трампа – це адміністрація рішень, хай часто і помилкових, але швидких

У перемозі республіканця Дональда Трампа на виборах у США найбільший позитив для українців становить те, що тактика, яку практикувала адміністрація демократів, відійде. Адміністрація Трампа – це адміністрація швидких рішень. Це те, чого Україні дуже не вистачало за президентства Джо Байдена. Таку думку висловив народний депутат Ярослав Юрчишин у матеріалі «Главкома» «Чому не треба боятися Трампа? Пряма мова українських спостерігачів на американських виборах». 

«Найбільш позитивним для нас є те, що тактика відрізання хвоста коту частинами, яку практикувала адміністрація демократів, відійде, бо адміністрація Трампа – це адміністрація рішень, хай часто і помилкових, але швидких. Це те, чого нам дуже не вистачало за Байдена. Бо іноді навіть помилкове рішення, прийняте вчасно, набагато краще, ніж хороше, але відкладене. Помилку, якщо її вчасно усвідомити, є можливість виправити», – зауважив народний обранець.

На його думку, новий президент США поставить Путіна перед досить складним вибором, оскільки Трамп відомий в бізнесі тим, що бере те, що хоче. Він, за словами Юрчишина, буде схиляти Путіна до переговорів, а якщо той буде виляти і намагатися виторгувати для себе кращу ситуацію, це може буде добре для України.

«Ключовий аргумент наших друзів серед республіканців з групи підтримки України, які перемогли в своїх штатах, – що першу зброю Україні насправді надав Трамп. Тобто в критичних ситуаціях він готовий на важливі рішення. А рішення в своїй команді приймає він сам. Хоча дуже багато залежить від того, хто формуватиме зовнішньо-політичний курс, і, зрештою, Майк Помпео, який цим займався раніше, залишився в команді Трампа. Його залучення не стовідсоткове, але дуже ймовірне, а з ним певний рівень взаємодії вже напрацьований», – пояснив посадовець.

Юрчишин наголосив, що українській владі треба «дуже серйозно дорослішати», і комунікація Києва має виходити не з власних інтересів, а з інтересів Трампа – треба розуміти, що йому може бути цікаво. Наприклад, ідея з заміною американських військових в Європі на українських для Трампа є привабливою, про що казала не одна людина з його команди.

«Ми мусимо не прикидатися дітьми, яких треба зрозуміти, обійняти і допомогти, а виходити з дорослої позиції, що ця адміністрація не є дружньою до нас. Нам треба зрозуміти її інтереси, намацати, де вони перетинаються з нашими і намагатися розвивати саме ці напрямки. Треба знайти ті точки дотику, які допоможуть переконати Трампа, що справді єдиний шанс зробити Америку великою – це забезпечити перемогу демократії у війні з тоталітаризмом. Ми маємо показати, що не лише можемо протистояти Росії, а робимо це максимально ефективно, і допомога нам дасть можливість справді навести лад в даному регіоні», – вважає нардеп.

Нагадаємо, Ярослав Юрчишин пояснив, що виборча риторика часто відрізняється від післявиборчої діяльності. Саме тому не варто перейматися словами Трампа про завершення війни за 24 години.

Мапа президентських виборів у США

Нагадаємо, обраний 47-м президентом США Дональд Трамп готує масштабні зміни під час свого повернення до Білого дому. Хоча Трамп часто уникав конкретики, за понад рік політичних виступів він окреслив широкий план, який поєднує традиційні консервативні підходи до податків, регулювання та культурних питань із більш популістським акцентом на торгівлі та зміні міжнародної ролі США. Цей план також передбачає скорочення зусиль федерального уряду у захисті громадянських прав і розширення президентських повноважень.

Як відомо, за республіканця Дональда Трампа проголосували 295 виборників. Цього результату достатньо, щоб стати президентом США. Опонентка Трампа, демократка Камала Гарріс, набрала 226 голосів виборників.

До слова, The Wall Street Journal зазначає, що перемога Дональда Трампа на виборах була не такою близькою, як передбачали опитування. Він повернув собі підтримку штатів, яку втратив у 2020 році, і зробив це з коаліцією, яка включала більше молодих виборців. Проте повернення Трампа було б неможливим без політичних провалів адміністрації Байдена та демократів у Конгресі, вважає видання. Республіканець переміг, тому що президент Байден не зміг забезпечити єдність і процвітання, які він обіцяв, і тому, що за чотири роки виборці розчарувалися в результатах його прогресивної політики.

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Теги: Дональд Трамп Джозеф Байден Україна вибори у США

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