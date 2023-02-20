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Митрополит Епіфаній побажав Байдену і народу Америки Божого благословення

Людмила Яцюк
glavcom.ua
Митрополит Епіфаній побажав Байдену і народу Америки Божого благословення
20 лютого президент США відвідав Київ
фото: Facebook ПЦУ

Предстоятель ПЦУ подякував Джозефу Байдену за підтримку, яку він особисто, народ і уряд Америки надають Україні

Президент України Володимир Зеленський і президент США Джозеф Байден відвідали у понеділок, 20 лютого, Свято-Михайлівський Золотоверхий монастир у Києві, де президент США поспілкувався з Предстоятелем ПЦУ, митрополитом Епіфанієм. Епіфаній побажав американському президенту і народу Америки Божого благословення. Про це йдеться у повідомленні Православної церкви України у Facebook.

«У розмові пан Байден згадав про свій попередній візит до Києва і відвідини Михайлівського монастиря, а також про зустріч з владикою Епіфанієм у Вашингтоні у вересні 2018 року. На завершення візиту предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній побажав президенту (Байдену – Главком) і народу Америки Божого благословення», – йдеться в повідомленні.

Побажання Божого благословення від голови Української православної церкви можна вважати символічним, адже у вислів «Господи, благослови Америку» (англійською – God Bless America) вкладено важливий для громадян США сенс. Саме так називається американська патріотична пісня, яку у 1918 році написав композитор Ірвінг Берлін, під час своєї служби у армії США.

Нагадаємо, Епіфаній звернувся до українців у День закоханих та пояснив, що означає справжня любов і чим відрізняється від почуття кохання. Предстоятель Епіфаній наголосив, що любов це в першу чергу жертовність та свобода, а не намагання поневолити когось. 

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Теги: Джозеф Байден Володимир Зеленський Епіфаній православна церква

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