Скандал у Німеччині: українку з дитиною висадили з потяга через національність
У Німеччині українку разом з дитиною висадили з поїзда під час перевірки документів
У Німеччині висадили з поїзда жінку з дитиною під час перевірки документів. Українка Анастасія Гудіма їхала міжміським поїздом до німецького міста Оснабрюк. Про це жінка розповіла на своїй Facebook-сторінці.
Інцидент стався 11 червня, коли Анастасія їхала з дитиною до Оснабрюка. Під час перевірки документів з'ясувалося, що у неї квиток на 12 червня.
«За правилами німецької залізниці, я можу купити квиток онлайн або безпосередньо в електричці, якщо йдеться про міжміський маршрут. Друзі купили мені квиток онлайн. Я повинна була їхати з міста Клепенбург до міста Оснабрюк (Нижня Саксонія). В Оснабрюку пересадка на автобус. І тут визнаю нашу помилку – квиток виявився на 12 червня, тобто наступного дня. Він не прострочений, але не на день проїзду», – повідомила українка.
Анастасія пояснила провідниці, що випадково купила неправильний квиток, тому зараз же забронює на сьогодні. Але німкеня не захотіла так вирішити ситуацію. Вона говорила німецькою мовою і не розуміла англійської.
Провідниця вимагала в Анастасії ID-картку та німецьку адресу. Та своєю чергою намагалася пояснити, що не живе у Німеччині, а повертається додому після туристичної поїздки.
«Дама бере в руки мій паспорт (німецькою) «а, Україна, ну все ясно» і ще щось дуже швидко і голосно каже, викрикує, сміється, я не вловила сенс. Дама миттєво стає агресивною, кидає мені мій паспорт і голосно знову запитує про німецьку ID-картку та адресу, я знову пояснюю, що не є біженкою в їхній країні та не отримую допомоги, власним коштом перебуваю в країні», – розповіла українка.
Після цього провідниця почала кричати і вимагала від Анастасії негайно залишити з дитиною поїзд. Після цього жінка зателефонувала другу, який добре розмовляє німецькою і він через телефон спробував пояснити німкені, що зараз же купить новий квиток, але та була непохитна. У результаті він придбав новий квиток онлайн, але провідниця кричала «на вихід».
Коли поїзд зупинився, провідниця винесла рюкзак жінки на платформу. У слід вона сказала українці, «щоб забиралася додому».
«Вперше я відчувала сором за те, що це сталося зі мною, дискримінують за якоюсь ознакою», – резюмувала громадянка України.
Наразі Анастасія написала скаргу до посольства та заяви до поліції, також надіслала листа перевізнику.
Нагадаємо, відповідно до оновлених статистичних даних, кількість українців, яким надано тимчасовий захист в Ірландії після російського вторгнення в лютому 2022 року, становить майже 85 000 осіб.
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