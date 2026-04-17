Відкриття Ормузької протоки не зупинить кризу: ринок палива отримав прогноз

Єгор Голівець
Відкриття Ормузької протоки не запустить швидке здешевлення палива
колаж: glavcom.ua згенерований ШІ

Експерти попередили, що навіть після відновлення транзиту ціни швидко не впадуть, а наслідки війни відчуватимуться ще роками

Навіть відновлення судноплавства через Ормузьку протоку не гарантує швидкої стабілізації світового ринку палива. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву виконавчого директора Міжнародного енергетичного агентства Фатіха Біроля.

Якщо Ормузька протока залишатиметься закритою, ціни на енергоносії у світі суттєво зростуть. Однак навіть у разі її відкриття швидкого повернення до попередньої ситуації не буде.

Поки що різкого стрибка цін вдалося уникнути завдяки танкерам, які вирушили в рейси ще до початку конфлікту та встигли доставити вантажі.

Втім, у березні нові танкери не завантажувалися, тому тимчасовий запас стійкості ринку, за словами Біроля, невдовзі вичерпається. «Ми маємо готуватися до нестабільності на ринках протягом деякого часу», – заявив він.

Глава МЕА також наголосив, що ринки зараз недооцінюють масштаб наслідків війни. На його думку, навіть після відкриття протоки ціни одразу не знизяться.

Окремо Бірол попередив про ризики для авіаційної галузі Європи. За його оцінкою, запасів авіапального може вистачити приблизно на шість тижнів. Він назвав нинішню ситуацію «найбільшою енергетичною кризою, з якою ми коли-небудь стикалися».

За оцінками агентства, на повне відновлення видобутку в регіоні знадобиться близько двох років.

«В Іраку, наприклад, це займе набагато більше часу, ніж у Саудівській Аравії. Однак, за нашими оцінками, загалом знадобиться приблизно два роки, щоб знову досягти довоєнного рівня», – пояснив Бірол.

Також він застеріг від надмірної залежності світової економіки від одного транспортного маршруту. За словами очільника МЕА, глобальна економіка обсягом 110 трильйонів доларів може опинитися «у заручниках у кількох сотень озброєних людей».

Нагадаємо, що глобальний ринок нафти зазнав системних змін після війни в Ірані, що поставило під сумнів повернення до колишніх низьких цін на енергоносії. Ціни на нафту можуть не повернутися до попередніх рівнів навіть у разі стабілізації ситуації навколо Ормузької протоки. 

