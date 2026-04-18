У Самарській області безпілотники атакували НПЗ

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
У Самарській області безпілотники атакували НПЗ
фото: соціальні мережі

Внаслідок атаки на НПЗ розгорілася пожежа 

Зранку 18 квітня Самарська область РФ опинилася під масованою атакою безпілотників. Основний удар припав на місто Новокуйбишевськ. Про це пише «Главком» із посиланням на Exilenova+.

Перші вибухи пролунали близько 04:30 ранку за місцевим часом. Мешканці північної та східної частин міста повідомили про серію з 6-8 потужних вибухів, які супроводжувалися яскравими спалахами в небі.

Ймовірно, під удар потрапив нафтопереробний завод у Новокуйбишевську.

Новокуйбишевський НПЗ – велике підприємство «Роснефти» в Самарській області (потужність ~8,8 млн тонн/рік), яке виробляє широкий спектр нафтопродуктів. Завод неодноразово піддавався атакам БПЛА, що призводило до пожеж та призупинення виробництва.

Через загрозу БпЛА в аеропорту «Курумоч» (Самара) було введено план «Килим» (закриття повітряного простору), що призвело до затримок рейсів.

Нагадаємо, у ніч на 4 квітня Самарська область РФ опинилася під масованою атакою ударних безпілотників. Основною ціллю стали великі промислові об'єкти у місті Тольятті. Місцеві мешканці повідомляли про серію потужних вибухів, характерні звуки моторів у небі та яскраві спалахи ППО.

Як відомо, зранку 2 квітня нафтопереробний завод «Башнефть-УНПЗ» в Уфі (Республіка Башкортостан) став ціллю атаки безпілотників. 

«Башнефть-УНПЗ» є ключовим активом компанії «Башнефть» (входить до складу «Роснефти»). Реорганізація заводу шляхом приєднання до материнської структури зробила його частиною одного з найбільших нафтопереробних вузлів Росії. Завод переробляє суміш нафти із Західного Сибіру (50%) та місцевої башкирської нафти (40%), а також газовий конденсат.

До слова, у ніч на 27 березня безпілотники атакували Леніградську область у Росії. 

Ціллю ударів став стратегічний нафтоналивний порт Усть-Луга, де після серії вибухів спалахнула пожежа. Це вже друга атака за декілька днів, відомо ще про ураження у ніч на 25 березня.

