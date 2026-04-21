Безпілотники масовано атакували Новочеркаськ: пошкоджено залізничну інфраструктуру

Ростовська область зазнала масованої повітряної атаки

У ніч на 21 квітня в російському місті Новочеркаськ Ростовської області пролунали численні вибухи під час атаки безпілотників. Про це повідомляє «Главком».

Як повідомив губернатор Ростовської області Юрій Слюсар, уночі Ростовська область зазнала масованої повітряної атаки. За його словами, російська ППО нібито знищила понад чотири десятки БпЛА в місті Таганрог та 11 районах.

Слюсар повідомив, що у районі селища Персіановський в Октябрському районі сталося порушення роботи контактної мережі залізничного транспорту.

«Як наслідок, було призупинено рух трьох поїздів у північному напрямку в районі залізничної станції Новочеркаськ та рух чотирьох поїздів у південному напрямку в районі залізничної станції Каменоломні. Наразі живлення контактної мережі відновлено, запущено рух поїздів в обох напрямках», – стверджує він.

До слова, уночі 20 квітня 2026 року безпілотники вчергове атакували місто Туапсе в Краснодарському краї. Під удар потрапив Туапсинський нафтопереробний завод. Варто наголосити, що це не перша атака дронів на місцевий нафтопереробний завод.