Перша леді Сполучених Штатів Америки сприяла поверненню українських дітей до їхніх родин

Перша леді Сполучених Штатів Меланія Трамп відіграла ключову роль у поверненні ще шістьох українських дітей, які незаконно утримувалися на території РФ. Завдяки міжнародним зусиллям та гуманітарній ініціативі діти нарешті возз'єдналися зі своїми родинами. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву Білого дому.

У Білому домі підкреслили, що питання повернення дітей залишається одним із ключових гуманітарних викликів на тлі війни. Робота у цьому напрямку триває за участі міжнародних партнерів.

Повідомляється, що процес повернення був складним та вимагав координації між кількома міжнародними гуманітарними організаціями та офісом Першої леді США. Меланія Трамп особисто опікувалася кейсами цих шістьох дітей, використовуючи дипломатичні канали для розблокування процесу їхньої репатріації.

«Возз’єднання дітей з їхніми близькими в цьому регіоні світу залишається одним із найважливіших глобальних питань сьогодення. Я заохочую, що обидві сторони залишаються відданими постійній співпраці, піднімаючи питання безпеки та благополуччя дітей вище за цю жахливу війну», – цитує Першу леді Білий дім.

Також повідомляється, що це вже четвертий випадок такого возз’єднання, організований за її участі. Ще одну дитину планують повернути до родини найближчим часом.

За офіційними даними української влади, від початку повномасштабного вторгнення на території Росії та тимчасово окупованих регіонах опинилися понад 20 тисяч українських дітей. Українські посадовці наголошують, що реальні масштаби можуть бути значно більшими.

«Главком» писав, що Україні вдалося повернути ще п’ятьох дітей, які перебували на тимчасово окупованих територіях та в РФ. За даними омбудсмана, з початку повномасштабного вторгнення на підконтрольну Україні територію вже повернули 1985 дітей. Нова група складається з п’ятьох неповнолітніх віком від 4 до 15 років. Для кожного з них шлях додому був випробуванням, яке тривало роками.

Як відомо, першій леді США Меланії Трамп вдалося домогтися возз’єднання українських дітей зі своїми родинами, яких викрала Росія. Відомо, що до своїх сімей повернулися й російські діти.