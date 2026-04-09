Європарламент визнав ризик витоку секретних даних до Росії: деталі

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
Європарламент визнав ризик витоку секретних даних до Росії: деталі
В Європарламенті забили на сполох через витоки інформації до Путіна
Проросійські депутати отримали доступ до закритих засідань і чутливої інформації

Група депутатів Європейського парламенту звернулась до президентки Роберти Метсоли із закликом посилити захист конфіденційної інформації, щоб запобігти її можливому витоку до Росії. Про це повідомляє «Главком».

У листі, який опублікував литовський депутат Петрас Ауштрявічус, парламентарі висловили «глибоке занепокоєння» через нещодавні звинувачення у тому, що уряд Угорщини міг навмисно передавати режиму Володимира Путіна конфіденційні дані, отримані під час засідань Ради ЄС.

«Ми стурбовані тим, що існують подібні ризики витоку конфіденційної інформації про нашу роботу в Європейському парламенті», – йдеться у листі.

Депутати зазначили, що питання безпеки неодноразово порушувалося раніше, однак суттєвих змін досі не впроваджено. У результаті парламентарі змушені самостійно вживати заходів для захисту інформації.

«Проросійські депутати Європейського парламенту, які мають зв’язки з режимом Путіна, як і раніше, можуть брати участь у закритих засіданнях комітетів та наймати персонал без проходження належної перевірки безпеки чи перевірки за відкритими джерелами. Це дає їм змогу збирати конфіденційну інформацію, зокрема деталі щодо нашої військової та фінансової підтримки України, та передавати її російській стороні», – застерегли автори звернення.

Євродепутати закликали невідкладно впровадити рекомендації спеціального комітету Європарламенту з питань іноземного втручання (INGE), зокрема реформувати правила щодо прозорості, доброчесності, підзвітності та боротьби з корупцією.

Крім того, вони запропонували обмежити доступ до конфіденційної інформації та офіційної діяльності окремих депутатів, яких відкрито вважають проросійськими, а також їхніх офісів.

Лист підписали Петрас Ауштрявічус, Пекка Товері, Тійс Рютен, Наталі Луазо, Віллі Севндал, Еліо ді Рупо, Барт Гротгейс, Маркета Грегорова, Мер’я Кюлленен та Енгін Ероглу.

Раніше стало відомо, що Угорщина підписала з Росією угоду про розширення співпраці в економічній, енергетичній та гуманітарній сферах. Документ передбачає поглиблення двосторонніх зв’язків, зокрема у торгівлі, енергетиці та освітніх і культурних обмінах, попри санкційну політику ЄС щодо Москви.

