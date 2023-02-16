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«Сейчас покажу, откуда на Беларусь готовилось нападение». Легендарна фраза Лукашенка отримала продовження

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
«Сейчас покажу, откуда на Беларусь готовилось нападение». Легендарна фраза Лукашенка отримала продовження
Лукашенко не зміг пояснити, навіщо Україні було нападати на Білорусь
фото з відкритих джерел

За словами білоруського диктатора, Київ готував удар із реактивної системи залпового вогню

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко вкотре спробував виправдати повномасштабне вторгнення РФ і показати, звідки на Білорусь готувався напад. Він заявив, що Україна насправді готувала удар по території Білорусі, але Росія її випередила. Про це пишуть пропагандистські ЗМІ.

За словами білоруського диктатора, Київ готував удар із реактивної системи залпового вогню (РСЗО) «за кілька хвилин» до початку вторгнення. Утім, Лукашенко не зміг пояснити таку логіку України. «Це були передбачувані дії української сторони. Не знаю тільки, навіщо це потрібно було», – сказав він.

Нагадаємо, подібні заяви вже не вперше звучать з уст Лукашенко, раніше він Путіну при зустрічах намагався на карті показати, звідки на Білорусь готувався напад, чим насмішив соцмережі.

«Ми це з вами сиділи у гелікоптері. Доповідали постійно. Вони почали. А я вам зараз покажу, звідки на Білорусь готувався напад. І якби за шість годин до операції (збройного вторгнення Росії в Україну – «Главком») не було завдано превентивного удару по позиціях (чотири позиції, я зараз покажу – карту привіз), вони б атакували наші війська – Білорусі та Росії, які були на навчаннях. Не ми розв’язали цю війну. У нас совість чиста», – зазначив тоді Лукашенко у розмові з Путіним.

Також напередодні зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним, яка має відбутися 17 лютого, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що готовий воювати з росіянами проти України і назвав умову. 

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Теги: Білорусь росія Олександр Лукашенко напад Україна президент Беларусь

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