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Сенат США схвалив заборону TikTok на телефонах чиновників

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Сенат США схвалив заборону TikTok на телефонах чиновників
фото ілюстративне

Автор законопроєкту заявив, що TikTok – це серйозний ризик для безпеки Сполучених Штатів

Верхня палата Конгресу США одностайно проголосувала за проєкт закону, який забороняє використання популярного застосунку TikTok на державних телефонах і пристроях – з огляду на безпеку та приналежність цієї мережі китайським виробникам. Про це повідомляє The Hill.

«Закон про заборону TikTok на державних пристроях, внесений сенатором-республіканцем Джошем Хоулі, був ухвалений одностайно у середу, тобто жоден  із сенаторів не заперечував проти нього», – йдеться у повідомленні.

Документ передбачає заборону завантаження або використання TikTok на будь-якому пристрої, виданому для службового користування Сполученими Штатами чи державною корпорацією.

«TikTok – це троянський кінь Комуністичної партії Китаю. Це серйозний ризик для безпеки Сполучених Штатів», – заявив автор законопроєкту сенатор Ґоулі.

Відомо, що голосування в Конгресі США відбулося після того, як у щонайменше 13 штатах місцева влада ввела подібну заборону.

Нагадаємо, мережа TikTok, яка базується на поширенні коротких відеороликів, належить китайській компанії ByteDance. Раніше сенатор-республіканець Марко Рубіо виступив з ініціативою взагалі заборонити користування TikTok на території Сполучених Штатів.

Ранше повідомлялося, що уряд США вимагав видалити TikTok у Apple та Google.

Теги: США TikTok чиновник

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