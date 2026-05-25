Іран і США наближаються до ядерної угоди: Тегеран готовий здати уран

Іранська сторона тепер іде на «серйозні поступки» щодо позицій, які раніше взагалі відмовлялась обговорювати

Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google

Рубіо: якщо переговори зірвуться – це буде на 100% вина Ірану

Переговори між США та Іраном виходять на фінальну пряму: Тегеран заявив про готовність позбутися запасів високозбагаченого урану й відкрити Ормузьку протоку в обмін на зняття морської блокади та відновлення нафтового експорту. Угоду ще не підписано. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CBS News, The New York Times та AP.

Що передбачає домовленість

Старший чиновник адміністрації Трампа повідомив CBS News, що верховний лідер Ірану схвалив шаблон угоди — але фінального тексту ще немає. Навіть якщо документ буде узгоджено найближчими годинами, він потребуватиме кількох днів, щоб пройти через іранську систему прийняття рішень. Вашингтон охарактеризував її як «вкрай повільну і непрозору» – тим більше з початку операції «Епічна лють».

Домовленість будується на двох етапах. На першому Іран відкриває Ормузьку протоку й забезпечує вільний прохід комерційних суден – США натомість знімають морську блокаду іранських портів, а Тегеран отримує можливість відновити нафтовий експорт. Паралельно набуває чинності 60-денне продовження перемир'я.

На другому починаються переговори про механізм ліквідації ядерного арсеналу. Іран має позбутися 440,9 кілограма урану, збагаченого до 60% чистоти – це лише технічний крок від зброєздатного рівня у 90%, який фіксує МАГАТЕ. За даними AP, частину урану планують розбавити, решту – передати третій країні, можливо Росії. Механізм передачі ще відпрацьовують.

Доля заморожених іранських активів залишається відкритою: будь-яке пом'якшення санкцій залежатиме від реального виконання Тегераном узятих зобов'язань. «Ми справді перебуваємо в дуже хорошому місці для угоди», – додав американський чиновник.

Ключова зміна порівняно з ситуацією до початку бомбардувань: іранська сторона тепер іде на «серйозні поступки» щодо позицій, які раніше взагалі відмовлялась обговорювати, наголосив Вашингтон.

Рубіо – про умови й ультиматуми

Держсекретар Марко Рубіо, який перебував із візитом у Нью-Делі, виклав незмінні вимоги Вашингтона в інтерв'ю India Today: Іран ніколи не матиме ядерної зброї, Ормузька протока має бути відкрита без жодних зборів, запаси збагаченого урану – здані.

«Немає жодного приводу мати 60-відсотковий збагачений уран, якщо тільки ви не хочете перетворити його на 90-відсотковий і озброїтися, – заявив Рубіо. – Ці питання мають бути вирішені».

Держсекретар пообіцяв Тегерану переваги у разі згоди: відкрити протоку, провести серйозні переговори, погодитись на умови щодо збагачення – і Іран отримає відчутні економічні вигоди. Але окреслив і межу:

«Якщо дипломатія в цьому випадку зазнає поразки, це буде не вина Сполучених Штатів чи наших союзників у Перській затоці, – сказав Рубіо. – Це буде на 100% вина Ірану. Але сподіємося, що все вийде».

На запитання, чи означає провал переговорів відновлення операції «Епічна лють», Рубіо відповів обережно: «Президент чітко дав зрозуміти, що зробить усе необхідне, аби Іран ніколи не отримав ядерну зброю».

Трамп: не поспішати

Сам Трамп у суботу заявив, що мирну угоду «в основному узгоджено», але вже наступного дня написав у TruthSocial, що дав представникам вказівку «не поспішати з угодою» – «час на нашому боці». В переговорах задіяні віцепрезидент Джей Ді Венс, спецпосланець із питань Близького Сходу Стів Уіткофф і зять президента Джаред Кушнер.

Іранське МЗС визнало, що розбіжності між сторонами «звужуються», але зберігає обережність: Тегеран двічі зазнавав ударів під час попередніх переговорів. Посольство Ірану в Індії відкинуло звинувачення Рубіо в захопленні енергетичного ринку, назвавши їх спробою «спотворити реальність». Пакистан залишається ключовим посередником – начальник штабу армії Асім Муніра покинув Тегеран у суботу пізно ввечері після чергового раунду переговорів.

Нагадаємо, тиждень тому «Главком» повідомляв, що США офіційно висунули вимогу до Ірану передати збагачений уран. Тоді Тегеран наполягав на передачі запасів Росії, а не Вашингтону – що суперечило принциповій позиції Трампа. Нинішня готовність Тегерана свідчить про суттєве зрушення в його позиції.