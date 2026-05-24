Белград охопили протести: поліція пішла на зіткнення зі студентами

Вучич назвав демонстрантів «насильниками» – і при цьому перебував у Китаї

Поліція Белграда застосувала сльозогінний газ і стун-гранати проти десятків тисяч антиурядових демонстрантів, які вимагають відставки президента Александара Вучича та дострокових виборів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters та AP.

Сльозогінний газ і бруківка на площі Славія

Тисячі людей зібралися на площі Славія – одному з головних перехресть столиці. Учасники акції несли банери і прийшли у футболках із гаслом руху «Студенти перемагають». Колони автівок в'їжджали до Белграда з інших міст упродовж усього дня.

Зіткнення спалахнули ввечері – поруч із наметовим табором прихильників Вучича біля президентської адміністрації. Демонстранти кидали бруківку і файєри, підпалювали смітники. Силовики відповіли сльозогінним газом і стун-гранатами та відтіснили людей вглиб вулиць, перекривши центральні проїзди антирейдовими машинами.

Щоб не допустити підкріплення з регіонів, державна залізниця скасувала всі потяги до Белграда і з нього.

🇷🇸У Сербії нині відбуваються масштабні студентські протести, які супроводжуються зіткненнями з поліцією, повідомляють місцеві ЗМІ.



— ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) May 24, 2026

Вучич – з Китаю, Брнабіч – із Белграда

Під час протесту президент Вучич перебував із державним візитом у Китаї. У відеозверненні в Instagram він заявив, що демонстранти «показали свою насильницьку природу», а «держава функціонує і буде діяти за законом».

Спікер парламенту Ана Брнабіч назвала акцію такою, що «не запропонувала нічого нового», і послалась на поліцейські підрахунки – 34 300 учасників. За її словами, «демократія процвітає». Організатори та незалежні ЗМІ оцінюють кількість присутніх як значно більшу.

Ректор Університету мистецтв Мірьяна Нікіч виступила перед зібраними і закликала не здаватися. Студентка Ісідора Йованович у коментарі AP пояснила мету: «Ми готуємося до виборів. Хочемо, щоб якомога більше людей нас підтримали – ми не зупинимося».

Що стоїть за протестами

Масові демонстрації в Сербії тривають понад 18 місяців. Поштовхом став обвал бетонного навісу над входом до залізничного вокзалу в Новому Саді 1 листопада 2024 року – загинули 16 людей. Опозиція звинуватила владу в корупції при реконструкції споруди.

Протест переріс в загальнонаціональну кампанію: студенти й громадяни вимагають дострокових парламентських виборів, верховенства права та відповідальності за напади на демонстрантів і журналістів. Спеціальний доповідач ООН з прав людини зазначив, що ситуація в країні погіршилася з часу його квітневого візиту 2025 року – зокрема через те, що поліція прикриває замаскованих нападників на протестувальників.

Правляча партія Вучича при владі з 2012 року. Цього тижня президент заявив, що дострокові вибори можуть відбутися між вереснем і листопадом. Сербія прагне до членства в ЄС, однак через зближення з Росією та погіршення демократичних стандартів країна ризикує втратити до 1,5 млрд євро фінансування від Євросоюзу.

Нагадаємо, раніше сьогодні «Главком» повідомляв, що понад 30 тисяч людей вийшли на протест у Белграді. Якщо вибори відбудуться у визначені терміни, це будуть уже четверті парламентські вибори у Сербії за десятиліття – і четверті дострокові.