Європа посилить тиск на Росію після удару «Орєшником»

Вікторія Літвінова

Посадовці зазначили, що перспектива справедливого миру не може бути зруйнована залякуванням чи силою
Глава дипломатії ЄС анонсувала обговорення нових заходів проти Москви на зустрічі міністрів закордонних справ

Верховна представниця ЄС із закордонних справ Кая Каллас та генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе різко засудили масований удар Росії по Україні та застосування балістичної ракети «Орєшник». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дописи посадовців у соцмережі Х.

Каллас: ЄС обговорить посилення тиску на Росію

Каллас заявила, що Росія зайшла в глухий кут на полі бою, тому б'є по центрах українських міст, прагнучи вбити якомога більше мирних жителів. Застосування «Орєшника» – балістичної ракети середньої дальності, розробленої для носіння ядерних боєголовок, – вона назвала політичною тактикою залякування та грою на межі ядерної катастрофи.

«Наступного тижня міністри закордонних справ ЄС обговорять, як посилити міжнародний тиск на Росію», – написала вона у соцмережі Х.

Берсе: відповідальність має бути частиною будь-якого миру

Генсек Ради Європи назвав удари по Києву черговою серйозною ескалацією, а повідомлення про «Орєшник» – вкрай тривожним розвитком подій.

«Хоча мир сьогодні може здаватися далеким, українці мають розуміти, що перспектива справедливого миру не може бути зруйнована залякуванням чи силою», – написав Берсе.

Він наголосив, що тривалий мир неможливо збудувати на безкарності. Притягнення до відповідальності, за його словами, має бути невід'ємною умовою будь-якого врегулювання. У цьому контексті Берсе нагадав про рішення щодо Спеціального трибуналу Ради Європи зі злочину агресії, яке підтримали 36 країн та Євросоюз.

Нагадаємо, в ніч проти 24 травня Росія вдарила «Орєшником» по Білій Церкві на Київщині. Це третє застосування цієї зброї проти України з початку повномасштабної війни. До слова, після масованої атаки у Києві налічують понад 80 постраждалих – Україна ініціювала термінове засідання Радбезу ООН.

