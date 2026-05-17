Після Трампа Пекін прийме Путіна: Україна теж отримала запрошення

Сибіга: Київ узгоджує дату поїздки до КНР і зацікавлений у діалозі на найвищому рівні

Путін прилетить до Пекіна 19 травня – одразу після від'їзду Трампа – і пробуде в Китаї два дні. Кремль підтвердив дату та порядок денний переговорів із Сі Цзіньпіном. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The New York Times та Deutsche Welle.

Кремль розкрив деталі візиту

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що поїздка Путіна до Китаю стане «хорошою можливістю обмінятися думками» щодо переговорів Сі Цзіньпіна з американцями. Офіційно сторони планують обговорити двосторонні питання, ключові міжнародні та регіональні проблеми, а також підписати низку спільних документів.

Путін пильно стежив за перебігом американсько-китайського саміту – триденної поїздки Трампа до Пекіна, яка завершилася 15 травня без великих оголошень. Кремль при цьому висловив сподівання, що між США та Китаєм не виникне нових санкційних загострень.

Газопровід і нафта: головна інтрига переговорів

Одним із центральних питань на порядку денному може стати енергетика. Роками Москва домагається від Пекіна згоди на будівництво нового газопроводу через Монголію, який з'єднає сибірські родовища з китайськими споживачами. Китай, однак, не поспішав – через побоювання надмірної залежності від одного постачальника.

Після параду 9 травня в Москві Путін заявив, що обидві країни «дуже близькі до угоди про важливий крок уперед у нафтогазовій співпраці». «Якщо нам вдасться завершити її під час візиту, я буду дуже радий», – додав він.

Росія має вкрай нерівноважну торговельну залежність від Китаю: КНР забезпечує понад третину російського імпорту і купує понад чверть експорту РФ. Натомість для самого Китаю Росія – лише близько чотирьох відсотків зовнішнього товарообігу, менше, ніж В'єтнам. Водночас після початку війни в Ірані, яка вдарила по глобальних поставках нафти й газу, цінність Росії для Пекіна як надійного енергетичного партнера зросла.

Київ теж чекає на Пекін

Тим часом міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив, що Київ отримав офіційне запрошення від китайської сторони — його передали під час зустрічі з міністром закордонних справ КНР на Мюнхенській конференції з безпеки в лютому. Нині дипломати узгоджують дату.

«Ми маємо запрошення, і я чекаю дату поїздки в Китай», – сказав Сибіга.

Відповідаючи на питання про можливий візит президента Зеленського, міністр був стриманим, але однозначним: «Ми зацікавлені у встановленні діалогу найвищого рівня».

Аналітик із близького до Кремля Валдайського клубу Андрій Кортунов визнав, що переговори Путіна та Сі «не завжди і не в усьому будуть простими». Утім, додав він, нинішня міжнародна ситуація відкриває для Росії нові можливості.



Нагадаємо, американсько-китайський саміт завершився 15 травня без великих домовленостей, але з анонсом зворотного візиту: Сі Цзіньпін восени приїде до США на запрошення Трампа. Під час переговорів сторони обговорювали Тайвань, ядерну програму Ірану та ситуацію в Україні.

До слова, попередній візит Путіна до Китаю відбувся наприкінці серпня – на початку вересня 2025 року.