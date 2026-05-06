Президент дав ГУР завдання щодо протиповітряної оборони Росії

Зеленський: Росія має робити кроки для завершення своєї війни й для досягнення реального миру

Сьогодні, 6 травня, президент Володимир Зеленський заслухав доповідь керівника ГУР Олега Іващенка. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі глави держави.

«Доповідь керівника ГУР Олега Іващенка. Маємо чіткі документи щодо планів використання росіянами нашої тимчасово окупованої території. На південних українських землях, які перебувають зараз під окупацією, Росія планує фактично такі ж процеси грабунку й деіндустріалізації, які провела на території захопленого Донбасу. Планується здійснення геологічної розвідки, швидкий видобуток і вивезення цінної сировини зі щонайменше 18 родовищ, а саме: титану, літію, танталу, ніобію, циркону, молібдену та графіту», – наголосив президент.

Зеленський заявив, що російські окупанти планують подальші заходи щодо захоплення та вивезення цьогорічного врожаю зерна, і запевнив, що Україна готується цьому протидіяти.

«Є і оновлена інформація щодо внутрішньої російської оцінки втрат від наших далекобійних санкцій. Обсяги прямих збитків і наслідків гальмування виробничих та експортних процесів у Росії зростають, і особливо негативний ефект це має для стану бюджетів російських регіонів. Фактичне банкрутство значної частини російських регіональних бюджетів не приховати», – підкреслив Зеленський.

Президент повідомив, що дав окремі завдання Головному управлінню розвідки щодо російської системи ППО. «Бачимо, що цими тижнями навколо Москви додатково збільшуються кільця протиповітряної оборони за рахунок масштабного переміщення ППО з російських регіонів. Це свідчить, що російське керівництво не готується до припинення вогню, про яке було зроблено стільки заяв, і переживає за свій парад у Москві більше, ніж за всю іншу Росію. Водночас фіксуємо, що це відкриває додаткові можливості для наших далекобійних санкцій. Будуть визначені відповідні наші пріоритети», – сказав він.

Зеленський підсумував: «Україна вже неодноразово пропонувала Росії перейти до реальної дипломатії та забезпечити припиненням вогню необхідну довіру до дипломатичного процесу та умови для досягнення результату. Українські пропозиції на столі, і я вдячний партнерам України за підтримку нашої дипломатії та готовності діяти дзеркально. Росія має робити кроки для завершення своєї війни й для досягнення реального миру. Мир потрібен. Слава Україні!».

Нагадаємо, Зеленський наголосив, що Російська Федерація вкотре продемонструвала небажання дотримуватися будь-яких домовленостей. Попри заяви Кремля про прагнення «тиші» на час святкувань у Москві, російська армія посилила терор мирних міст та активізувала штурми по всій лінії фронту.