МЗС Угорщини відреагувало на удари по Києву

glavcom.ua
Аніта Орбан: Ми рішуче засуджуємо цей напад і стоїмо пліч-о-пліч із жертвами та народом України
Нова очільниця МЗС Угорщини Аніта Орбан рішуче засудила масовану атаку РФ на Київ

Нова керівниця угорського зовнішньополітичного відомства Аніта Орбан виступила із різкою критикою дій Кремля після масштабного комбінованого обстрілу української столиці. Будапешт, який нещодавно розпочав конструктивний перезапуск двосторонніх відносин із Києвом, солідаризувався з українським народом та назвав нічні удари по цивільних об’єктах жахливим і неприпустимим актом агресії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Аніту Орбан.

У своїй заяві міністерка закордонних справ Угорщини засудила атаку на Київ. Вона наголосила, що цілеспрямовані повітряні удари по мирних містах суперечать усім нормам міжнародного права та людяності.

«Жорстокий нічний напад Росії на Київ – це ще одне жахливе нагадування про людські жертви цієї війни. Цивільне населення ніколи не повинно прокидатися під звуки ракет, дронів та вибухів, боячись за своє життя. Зруйновані домівки, розбиті сім’ї, загиблі та поранені невинні люди – це неприпустимо», – написала очільниця МЗС Угорщини.

Як наголосила посадовиця, Будапешт рішуче засуджує ці удари Росії та висловлює солідарність з жертвами атак та народом України.

Нагадаємо, масований комбінований обстріл українських міст, здійснений російськими військами в ніч на 24 травня 2026 року, викликав різку реакцію в Парижі. Президент Франції Еммануель Макрон рішуче засудив чергові удари по цивільній інфраструктурі та використання балістичного озброєння типу «Орєшнік». За словами французького лідера, такі дії Кремля є ознакою військово-політичного безвиходю РФ. 

