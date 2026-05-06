Розвідка встановила нелюдів, які катували українську волонтерку у 2014 році (фото)

Фігурантам повідомлено про підозру за жорстоке поводження з цивільним населенням, катування та сексуальне насильство

Головне управління розвідки Міністерства оборони України спільно з Національною поліцією та Офісом генерального прокурора встановили особи чотирьох воєнних злочинців, які у 2014 році вчиняли звірства у тимчасово окупованому Антрациті. Зловмисникам офіційно оголошено про підозру. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Головне управління розвідки.

За даними слідства, у червні 2014 року російські окупаційні сили незаконно позбавили волі цивільну українку-волонтерку та ще трьох осіб, які займалися евакуацією жінок і дітей, а також допомагали українським військовим. Полон тривав до кінця вересня 2014 року.

Протягом цього часу жінку піддавали жорстоким катуванням, завдавали тілесних ушкоджень та неодноразово ґвалтували. Окупанти супроводжували свої дії погрозами вбивства.

Головне управління розвідки оприлюднило імена причетних – це троє колаборантів та один громадянин РФ.

Головним підозрюваним є:

Петрикін Олександр Миколайович (позивний «Чорний Саша»), 10.11.1971 р.н.

На момент злочину він обіймав посаду так званого «коменданта військової комендатури м. Антрацит». Окрім наказів про викрадення та безпосередньої участі в актах насильства, Петрикін також привласнив майно потерпілої – автомобіль Fiat Doblo.

Троє інших підозрюваних:

Угрюмов Андрій Олександрович, 12.03.1989 р.н., – мешканець смт Кам'яне Антрацитського району.

Худолєй Єгор Володимирович, 26.07.1988 р.н., – мешканець смт Щотове Антрацитського району.

Карабан Денис Олександрович, 06.05.1989 р.н., – ймовірно, чинний військовослужбовець збройних сил держави-агресора Росії.

«Фігурантам повідомлено про підозру за жорстоке поводження з цивільним населенням, катування, сексуальне насильство та інші порушення законів і звичаїв війни, вчинені за попередньою змовою групою осіб. Одному з них додатково інкримінують незаконне привласнення майна цивільної особи», – йдеться в повідомленні розвідки.

«Главком» писав, що в Москві на вулиці Єлецькій були ліквідовані двоє співробітників МВС РФ, які брали участь у війні проти України та причетні до катувань українських військовополонених.

«Близько першої години ночі місцевий житель, висловлюючи протест проти агресивної політики Кремля, атакував службовий автомобіль російських поліцейських поблизу відділку. Унаслідок вибуху двоє правоохоронців загинули на місці, ще двоє дістали тяжкі поранення та були госпіталізовані», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ліквідовані поліцейські раніше воювали проти України у складі окупаційних підрозділів РФ.