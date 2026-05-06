Кремль напередодні параду розпочав нові ракетні маневри

Єгор Голівець
Росія посилила активність стратегічних сил на Камчатці
Росія закрила полігон на Камчатці, куди десятки разів прилітали ядерні ракети

Росія оголосила про проведення нових випробувань на полігоні «Кура» на Камчатці – одному з ключових майданчиків для тестування ракет, здатних нести ядерний заряд. На час навчань район повністю закрили для людей та будь-якої техніки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.

За даними російської сторони, випробування триватимуть із 6 по 10 травня. Саме в цей період у районі полігону діятиме повна заборона на пересування цивільних осіб та транспорту.

Полігон «Кура» розташований у Камчатському краї, приблизно за 500 км від Петропавловська-Камчатського. Об’єкт створили ще на початку 1950-х років як випробувальний майданчик для радянських, а згодом російських стратегічних ракет.

Саме сюди десятки разів прилітали бойові блоки міжконтинентальних балістичних ракет під час випробувань і навчань стратегічних сил РФ. Перші запуски на полігон здійснили ще у 1956 році – тоді туди направили прототип ракети Р-7.

За радянських часів на «Курі» провели понад 300 випробувань. Після розпаду СРСР активне використання полігону відновилося вже у 2000-х роках.

Серед ракет, які Росія випробовувала на цьому полігоні: «Булава», «Сармат», «Ярс», «Синева» та «Калібр». Усі вони здатні нести ядерний заряд або входять до систем стратегічного стримування РФ.

«Булава» є морською твердопаливною балістичною ракетою для атомних підводних човнів. Вперше вона досягла полігону «Кура» у 2005 році. Наразі такі ракети перебувають на озброєнні атомних субмарин Північного та Тихоокеанського флотів РФ.

«Сармат» – важка міжконтинентальна балістична ракета нового покоління, яку в Росії називають наступницею радянської Р-36. Перший запуск відбувся у квітні 2022 року з космодрому Плесецьк, а навчальні бойові блоки тоді прилетіли саме на Камчатку.

Також полігон неодноразово використовувався для випробувань ракет «Ярс» і «Синева» під час масштабних навчань стратегічних сил стримування.

Після початку повномасштабної війни проти України Росія кілька разів проводила демонстративні тренування із запуском стратегічних ракет.

19 лютого 2022 року, за кілька днів до вторгнення, РФ провела навчання стратегічних сил із запуском «Ярса» та «Синеви» по полігону «Кура». Також у маневрах брали участь стратегічні бомбардувальники Ту-95МС.

У жовтні 2022 року Росія відпрацьовувала сценарій масованого ядерного удару у відповідь на атаку противника. Подібні тренування проводилися також у 2023 та 2024 роках. Останній відомий запуск по полігону відбувся 29 жовтня 2024 року під час навчань сил стратегічного стримування РФ.

Нагадаємо, договір СНО-3 (New START) був останньою чинною угодою між Росією та США щодо контролю над стратегічними ядерними озброєннями. Його підписали у 2010 році президенти Барак Обама та Дмитро Медведєв. Документ обмежував кількість розгорнутих ядерних боєзарядів, міжконтинентальних балістичних ракет і стратегічних носіїв.

