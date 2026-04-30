Вступ України до ЄС: Сибіга окреслив дедлайни наступних кроків

Україна прагне максимально пришвидшити переговорний процес щодо вступу в ЄС

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів координаційну нараду з українськими послами, під час якої визначив пріоритети просування України до вступу в ЄС. Про це він написав за підсумками засідання, пише «Главком».

За словами міністра, Україна прагне якнайшвидше відкрити всі шість переговорних кластерів. Часовим пріоритетом визначено період головування Кіпру в Раді ЄС, яке триватиме до 30 червня 2026 року.

«А протягом головування Ірландії прагнемо вже закрити деякі глави. Україна готова до цієї роботи на максимальній швидкості. Працюємо в усіх столицях над забезпеченням необхідного консенсусу», – написав він.

Варто зазначити, що Ірландія головуватиме у другому півріччі 2026 року (з 1 липня до 31 грудня).

Сибіга зазначив, що українському дипломатичному корпусу поставлено завдання працювати в усіх столицях ЄС для забезпечення необхідного консенсусу щодо цих рішень.

Окремо він наголосив на важливості санкційного тиску на Росію. За його словами, 20-й пакет санкцій уже ухвалено, а наступним кроком має стати якнайшвидша підготовка та погодження 21-го пакета.

Як повідомлялось, після розблокування кредиту на підтримку України обсягом €90 млрд та схвалення 20-го пакета санкцій проти РФ наступним необхідним кроком має стати відкриття першого переговорного кластера «Основи» щодо вступу України до ЄС.

До слова, Україна відкидає будь-які пропозиції щодо «обмеженого» або «часткового» членства в Європейському Союзі. Єдиною метою залишається повноправне приєднання до блоку.

Нагадаємо, європейський комісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс заявив, що найефективнішим безпековим форматом для України може стати новий оборонний союз, який інтегрує можливості європейських держав.