Головна Світ Політика
search button user button menu button

США затримують постачання ракет Tomahawk для Японії через війну з Іраном

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
США затримують постачання ракет Tomahawk для Японії через війну з Іраном
Tomahawk – багатоцільова високоточна дозвукова крилата ракета великої дальності
фото: Raytheon
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Для самої Японії ця затримка є великим ударом

Військова кампанія США на Близькому Сході починає суттєво впливати на виконання оборонних контрактів з ключовими союзниками у світі. Вашингтон попередив Токіо про серйозні затримки з відвантаженням 400 далекобійних крилатих ракет Tomahawk. Пентагон змушений переглянути графіки поставок, аби першочергово поповнити власні склади, значно виснажені внаслідок бойових дій. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Financial Times.

За інформацією джерел видання, на початку травня 2026 року відбулася закрита телефонна розмова між міністром оборони США Пітом Гегсетом та його японським колегою Шинджіро Коїдзумі. Під час цих перемовин очільник оборонного відомства США прямо сповістив союзника про неможливість вчасної доставки ракетного озброєння.

Таке рішення американського командування зумовлене гострою потребою оперативно поновити недоторканні запаси високоточної зброї. Величезну кількість крилатих ракет військово-морські сили США використали під час масштабної військової операції «Епічна лють» проти Ірану.

Минулого місяця видання вже повідомляло про те, що Вашингтон вже попередив кількох європейських союзників, включаючи Велику Британію та Польщу, про значні затримки в постачанні систем озброєння, замовлених ними у США.

Зазначається, що для самої Японії ця затримка є великим ударом, адже країна, яка вперше замовила Tomahawk у 2024 році, вирішила їх придбати для посилення стримування Китаю.

Ракети мають дальність польоту 1 600 км, що дає Японії можливість «контрудару» по узбережжю Китаю.

Угода на $2,35 млрд була укладена після того, як Вашингтон дедалі більше закликав свого азійського союзника збільшити свої витрати на оборону.

Нагадаємо, Іран закликав об'єднати 57 мусульманських країн у військово-політичний блок за зразком Північноатлантичного альянсу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Newsweek.

Ініціатором виступив спеціальний помічник міністра внутрішніх справ Ірану Мохаммад-Хасан Намі. За його словами, новий блок об'єднає держави — члени Організації ісламського співробітництва і стане противагою західним альянсам.

Читайте також:

Теги: США Японія ракета

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

До зруйнованого будинку у Києві йдуть люди, вшановують пам'ять загиблих
Іноземні дипломати відвідали зруйновану російською ракетою багатоповерхівку в Києві (фото)
15 травня, 18:47
Білий дім публічно не засудив жоден з ударів по американських активах
Адміністрація Трампа проігнорувала удари РФ по американських компаніях в Україні – NYT
12 травня, 19:01
Сполучені Штати мають одну військову базу в Гренландії
США ведуть таємні переговори про відкриття додаткових військових баз у Гренландії – BBC
12 травня, 17:41
Ормузька протока заблокована для проходу кораблів
Блокада Ормузької протоки загрожує світу голодом і продовольчою кризою – ООН
12 травня, 16:40
Форпост був побудований безпосередньо перед початком активної фази конфлікту з Іраном
Ізраїль створив секретний форпост в Іраку для ударів по Ірану
10 травня, 09:18
Трамп запевнив що припинення вогню не зірване
Трамп повідомив, чи зірвалось перемир'я США та Ірану через останні удари
8 травня, 01:45
Раніше Іран висунув США нову мирну пропозицію, яка передбачає відкриття Ормузької протоки, продовження припинення вогню або остаточне припинення війни
Пакистан назвав умову для відновлення прямих переговорів між США та Іраном
27 квiтня, 16:43
Армія США провела навчання за зразком української операції «Павутина»
Армія США провела навчання за зразком української операції «Павутина»
26 квiтня, 00:56
Вашингтон запустив механізм контролю за діями Росії в Україні
Сенат США узявся за адміністрацію Трампа. Ухвалено резонансне рішення
24 квiтня, 16:09

Політика

США затримують постачання ракет Tomahawk для Японії через війну з Іраном
США затримують постачання ракет Tomahawk для Японії через війну з Іраном
МЗС Угорщини відреагувало на удари по Києву
МЗС Угорщини відреагувало на удари по Києву
Макрон засудив нічні удари по Україні та застосування ракети «Орєшнік»
Макрон засудив нічні удари по Україні та застосування ракети «Орєшнік»
Спецпризначенці уразили перекачувальну станцію, яка забезпечує пальним Московський регіон та три аеропорти (відео)
Спецпризначенці уразили перекачувальну станцію, яка забезпечує пальним Московський регіон та три аеропорти (відео)
Президентка Єврокомісії анонсувала посилення української ППО
Президентка Єврокомісії анонсувала посилення української ППО
Путін знову став об'єктом глузувань у мережі через конфуз під час публічного виступу (відео, фото)
Путін знову став об'єктом глузувань у мережі через конфуз під час публічного виступу (відео, фото)

Новини

РФ поставила «Орєшнік» на конвеєр: аналітики Defence Express попередили про зростання загрози
Сьогодні, 13:43
На південному сході України очікуються грози: погода на 24 травня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Україна відзначає День морської піхоти: цікава історія свята
Вчора, 09:23
Україна відзначає День Героїв: історія свята
Вчора, 08:55
У Росії горить інститут, що розробляє технології видобутку золота
Вчора, 07:50
Грози із градом в окремих областях України: погода на 23 травня 2026 року
Вчора, 05:59

Прес-релізи

MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
21 травня, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua