США затримують постачання ракет Tomahawk для Японії через війну з Іраном

Військова кампанія США на Близькому Сході починає суттєво впливати на виконання оборонних контрактів з ключовими союзниками у світі. Вашингтон попередив Токіо про серйозні затримки з відвантаженням 400 далекобійних крилатих ракет Tomahawk. Пентагон змушений переглянути графіки поставок, аби першочергово поповнити власні склади, значно виснажені внаслідок бойових дій. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Financial Times.

За інформацією джерел видання, на початку травня 2026 року відбулася закрита телефонна розмова між міністром оборони США Пітом Гегсетом та його японським колегою Шинджіро Коїдзумі. Під час цих перемовин очільник оборонного відомства США прямо сповістив союзника про неможливість вчасної доставки ракетного озброєння.

Таке рішення американського командування зумовлене гострою потребою оперативно поновити недоторканні запаси високоточної зброї. Величезну кількість крилатих ракет військово-морські сили США використали під час масштабної військової операції «Епічна лють» проти Ірану.

Минулого місяця видання вже повідомляло про те, що Вашингтон вже попередив кількох європейських союзників, включаючи Велику Британію та Польщу, про значні затримки в постачанні систем озброєння, замовлених ними у США.

Зазначається, що для самої Японії ця затримка є великим ударом, адже країна, яка вперше замовила Tomahawk у 2024 році, вирішила їх придбати для посилення стримування Китаю.

Ракети мають дальність польоту 1 600 км, що дає Японії можливість «контрудару» по узбережжю Китаю.

Угода на $2,35 млрд була укладена після того, як Вашингтон дедалі більше закликав свого азійського союзника збільшити свої витрати на оборону.

