Україна не братиме участі в Парламентській асамблеї ОБСЄ: причина

Юрчишин: «Ми маємо використати Парламентську асамблею, аби донести нашу позицію»

Українська делегація не братиме участі в офіційних заходах Парламентської асамблеї ОБСЄ через участь в них Росії. Про це в ефірі телемарафону повідомили члени української делегації, народні депутати Євгенія Кравчук та Ярослав Юрчишин.

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«Ми не будемо брати участь в жодних офіційних заходах Парламентської асамблеї ОБСЄ. Австрія видала 61 візу росіянам, де будуть не тільки парламентарі, а й представники спецслужб, пропагандисти, які приїдуть використовувати засідання як декорацію. Але ми їдемо до Відня для переговорів з нашими партнерами, щодо того, як вивести з кризи ОБСЄ, принаймні, Парламентську асамблею. Також працюємо разом з українською громадою над протестами біля території, де буде проводитися засідання», – повідомила Кравчук.

Кравчук додала, що наступна Асамблея проходитиме в Канаді, куди навряд чи допустять росіян та білорусів. Але до цього часу необхідно зробити все, аби влітку у Ванкувері проголосувати за зміни та виключити можливість Росії брати участь в Парламентській асамблеї ОБСЄ.

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«Спільна позиція української делегації та української влади в тому, що ми не можемо освячувати своєю присутністю пропагандистські заходи. Ми маємо використати Парламентську асамблею, аби донести нашу позицію. На полях це зробити набагато легше, ніж коли ми будемо в залі, навіть протестуючи і блокуючи росйські наративи. Ми будемо на кожному кроці наголошувати на потребі реформи Парламентської асамблеї ОБСЄ як структури, яка має не бути статистом в міжнародному конфлікті, а дуже чітко протидіяти агресії та тероризму», – додав Юрчишин.

Раніше нардеп пояснив, чим загрожує Росії резолюція ПАРЄ про терористичний режим Путіна.