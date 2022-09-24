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Європа може відкрити кордони для росіян, що тікають від мобілізації

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Європа може відкрити кордони для росіян, що тікають від мобілізації
Європейський Союз погодився призупинити дію угоди про спрощення візового режиму з Росією
фото з відкритих джерел

ЄС стикається із закликами відкрити свої кордони для росіян

Президент Європейської Ради Шарль Мішель вважає, що Європа повинна дозволити в'їзд російським громадянам, які хочуть покинути країну, відмовляючись виконувати злочинні накази Путіна. Про це він заявив в інтерв’ю Politico на полях засідання Генасамблеї ООН у Нью-Йорку, повідомляє «Європейська правда».

Мішель сказав, що ЄС має продемонструвати «відкритість для тих, хто не хоче стати інструментом Кремля».

За його словами, оголошення Путіним про часткову мобілізацію на початку цього тижня змінило динаміку війни.

Глава Євроради зазначив, що відкритий для консультацій з колегами з ЄС щодо росіян, які тікають від мобілізації. «В принципі, я думаю, що … Європейський Союз (має. – Ред.) приймати тих, хто знаходиться в небезпеці через свої політичні погляди. Якщо в Росії людям загрожує небезпека через їхні політичні переконання, тому що вони не виконують цього божевільного рішення Кремля розв’язати цю війну в Україні, ми повинні це враховувати», – заявив він.

«Я згоден з думкою, що ми повинні дуже швидко співпрацювати і скоординуватись, тому що це новий факт – ця часткова мобілізація», – додав Мішель.

Як відомо, у понеділок має відбутися зустріч послів ЄС, організована в рамках Інтегрованого реагування на політичну кризу ЄС (IPCR) – механізму, який дозволяє швидко та скоординовано приймати рішення на політичному рівні ЄС під час кризи.

Питання про те, чи дозволяти росіянам шукати притулку в Європі, є складним. Цього місяця Європейський Союз погодився призупинити дію угоди про спрощення візового режиму з Росією після того, як кілька країн виступили проти відпочинку громадян Росії в Європі, коли уряд Путіна веде війну в Україні.

Але оскільки громадяни Росії зараз стоять у чергах, щоб залишити країну, ЄС стикається із закликами відкрити свої кордони.

Посли, ймовірно, обговорять варіанти, які можуть бути доступні ЄС, на зустрічі в понеділок. Серед можливостей є те, що ЄС міг би надати гуманітарний статус деяким прибулим громадянам Росії, а не статус біженця. Хоча в березні ЄС вперше в історії активував спеціальну Директиву про тимчасовий захист, яка дає українцям право жити і працювати в Євросоюзі протягом певного періоду часу, навряд чи така схема буде запроваджена для росіян.

Зокрема, країни Балтії і Польща стурбовані тим, що відкриття дверей для росіян може дозволити пропутінським оперативникам потрапити до ЄС.

Фінляндія закрила свої двері для російських туристів у п'ятницю після того, як останніми днями різко зросла кількість людей, які прибувають на фінсько-російський кордон.

Проте уряд Німеччини заявив, що готовий прийняти російських інакомислячих, які зазнають серйозних утисків.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Ірландії Міхол Мартін заявив, що його країна розгляне можливість допуску на свою територію громадян Росії, які тікають від мобілізації.

Водночас Німеччина хоче протягом наступних кількох тижнів досягти спільної лінії на європейському рівні щодо роботи з росіянами, які відмовляються від військової служби «з міркувань совісті».

Як повідомлялося, на російських кордонах зібралися довгі черги з громадян РФ, які бажають залишити свою країну після оголошення часткової мобілізації. У соцмережах оприлюднено чимало відео черг на кордонах Росії з Фінляндією, Грузією, Казахстаном, Монголією, Вірменією та іншими державами.

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