Що чекає Зеленського на зустрічі в Іспанії – ЗМІ дали прогноз

Європейські лідери на зустрічі в Іспанії запевнять Зеленського у підтримці України

Західні лідери, як очікується, запевнять президента України Володимира Зеленського у довгостроковій підтримці після того, як президент США Джо Байден висловив побоювання, що міжреспубліканська боротьба у Конгресі може зашкодити американській політиці щодо продовження допомоги Києву. Про це повідомляє Reuters.

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Агентство зазначає, що Зеленський візьме участь у саміті Європейського політичного співтовариства в іспанському місті Гранада – форумі, який покликаний сприяти співпраці між більш ніж 40 країнами, створеному минулого року після вторгнення Росії до України.

Про його приїзд не було оголошено заздалегідь з міркувань безпеки. Офіційні особи, знайомі з планами, заявили, що він візьме участь у саміті, що дасть йому можливість вимагати терміново необхідної військової допомоги, наприклад, систем протиповітряної оборони.

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Як повідомило видання, зустріч у Гранаді також дає таким лідерам, як президент Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Олаф Шольц та прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак, шанс підтвердити свою прихильність до України після того, як політична нестабільність як у США, так і в Європі викликала питання про продовження підтримки.

У США суперечка між республіканською більшістю в Палаті представників ускладнила переговори щодо бюджету і спонукала демократа Байдена перейти від впевненості в тому, що угода про допомогу Україні буде досягнута, до відкритого висловлення стурбованості.

«Мене це справді турбує», – сказав Байден, а потім додав: «Але я знаю, що більшість членів Палати представників та Сенату від обох партій заявили, що підтримують фінансування України».

У Словаччині партія колишнього прем'єр-міністра Роберта Фіцо посіла перше місце на загальних виборах у вихідні, пообіцявши припинити військову допомогу Україні. Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив минулого місяця, що його країна більше не постачає зброю України та зосереджена на відновленні власних запасів зброї. Деякі офіційні особи України, Європейського Союзу (ЄС) та НАТО закликають не перебільшувати значення цих подій, заявляючи, що підтримка Києва зрештою залишиться незмінною, оскільки це відповідає власним інтересам Заходу. Шольц заявив у середу, що він «дуже впевнений», що США продовжать підтримку України.

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Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський отримав запрошення на неформальну зустріч лідерів країн Європейського союзу, яка відбудеться 6 жовтня у Гранаді. За словами президента, на зустріч його запросив прем'єр Іспанії Педро Санчес та голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.