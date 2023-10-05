Головна Світ Політика
search button user button menu button

Що чекає Зеленського на зустрічі в Іспанії – ЗМІ дали прогноз

glavcom.ua
Що чекає Зеленського на зустрічі в Іспанії – ЗМІ дали прогноз
Президент України проведе ряд зустрічей з європейськими лідерами в Іспанії
фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Європейські лідери на зустрічі в Іспанії запевнять Зеленського у підтримці України

Західні лідери, як очікується, запевнять президента України Володимира Зеленського у довгостроковій підтримці після того, як президент США Джо Байден висловив побоювання, що міжреспубліканська боротьба у Конгресі може зашкодити американській політиці щодо продовження допомоги Києву. Про це повідомляє Reuters.

Агентство зазначає, що Зеленський візьме участь у саміті Європейського політичного співтовариства в іспанському місті Гранада – форумі, який покликаний сприяти співпраці між більш ніж 40 країнами, створеному минулого року після вторгнення Росії до України.

Про його приїзд не було оголошено заздалегідь з міркувань безпеки. Офіційні особи, знайомі з планами, заявили, що він візьме участь у саміті, що дасть йому можливість вимагати терміново необхідної військової допомоги, наприклад, систем протиповітряної оборони.

Як повідомило видання, зустріч у Гранаді також дає таким лідерам, як президент Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Олаф Шольц та прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак, шанс підтвердити свою прихильність до України після того, як політична нестабільність як у США, так і в Європі викликала питання про продовження підтримки.

У США суперечка між республіканською більшістю в Палаті представників ускладнила переговори щодо бюджету і спонукала демократа Байдена перейти від впевненості в тому, що угода про допомогу Україні буде досягнута, до відкритого висловлення стурбованості.

«Мене це справді турбує», – сказав Байден, а потім додав: «Але я знаю, що більшість членів Палати представників та Сенату від обох партій заявили, що підтримують фінансування України».

У Словаччині партія колишнього прем'єр-міністра Роберта Фіцо посіла перше місце на загальних виборах у вихідні, пообіцявши припинити військову допомогу Україні. Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив минулого місяця, що його країна більше не постачає зброю України та зосереджена на відновленні власних запасів зброї. Деякі офіційні особи України, Європейського Союзу (ЄС) та НАТО закликають не перебільшувати значення цих подій, заявляючи, що підтримка Києва зрештою залишиться незмінною, оскільки це відповідає власним інтересам Заходу. Шольц заявив у середу, що він «дуже впевнений», що США продовжать підтримку України.

Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський отримав запрошення на неформальну зустріч лідерів країн Європейського союзу, яка відбудеться 6 жовтня у Гранаді. За словами президента, на зустріч його запросив прем'єр Іспанії Педро Санчес та голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

Теги: Володимир Зеленський Іспанія

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Політика

Фінляндія готується протистояти Росії: як вчать новобранців у армії (фото)
Фінляндія готується протистояти Росії: як вчать новобранців у армії (фото)
Що чекає Зеленського на зустрічі в Іспанії – ЗМІ дали прогноз
Що чекає Зеленського на зустрічі в Іспанії – ЗМІ дали прогноз
Зеленський прибув на саміт Європейської політичної спільноти в Іспанії
Зеленський прибув на саміт Європейської політичної спільноти в Іспанії
Удар ЗСУ по штабу Чорноморського флоту: куди Росія перекинула свої кораблі
Удар ЗСУ по штабу Чорноморського флоту: куди Росія перекинула свої кораблі
РФ тренує населення по сценарію міжнародного збройного конфлікту – британська розвідка
РФ тренує населення по сценарію міжнародного збройного конфлікту – британська розвідка
Чому Шольц боїться передавати Україні ракети Taurus: німецькі ЗМІ назвали причину
Чому Шольц боїться передавати Україні ракети Taurus: німецькі ЗМІ назвали причину

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
41K
Спецпризначенці висадилися у Криму: розвідка розкрила деталі
24K
Як змінилася думка росіян про війну в Україні – опитування
15K
Одна із країн ЄС різко знизила підтримку українських біженців
12K
На війні загинув музикант, активіст та пластун Андрій Чепіль
11K
Українські біженці у Польщі залишаться без допомоги: названо терміни
9952
Ректор НАУ Луцький раптово визвався служити в ППО, проте є цікава деталь

Новини

Понад пів сотні боїв за добу: окупанти посилили атаки на сході України
Сьогодні, 07:33
Вибухи, знищення понад 20 «Шахедів» і дослідження ООН: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Росія забрала декілька кораблів з окупованого Криму – ISW
Сьогодні, 05:58
ООН зафіксувала шість випадків позасудових страт українських військовополонених
Сьогодні, 05:30
Хмарно й переважно без опадів: прогноз погоди на 5 жовтня
Сьогодні, 04:31
Росія може атакувати цивільні судна в Чорному морі – британська розвідка
Сьогодні, 03:03

Прес-релізи

Форум «Діалог громадянського суспільства, бізнесу та влади: курс на Відновлення України» відбудеться 9 жовтня
Форум «Діалог громадянського суспільства, бізнесу та влади: курс на Відновлення України» відбудеться 9 жовтня
4 жовтня, 13:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту