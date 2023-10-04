Головна Країна Політика
search button user button menu button

Іспанія запросила Зеленського на саміт Євросоюзу, але отримала відмову

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Іспанія запросила Зеленського на саміт Євросоюзу, але отримала відмову
На зустріч Євросоюзу Зеленського запросив прем'єр Іспанії Педро Санчес та голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн
фото з відкритих джерел

Зеленський не братиме участь у саміті ЄС через те, що присутність президента потрібна в Україні

Президент України Володимир Зеленський отримав запрошення на неформальну зустріч лідерів країн Європейського союзу, яка відбудеться 6 жовтня у Гранаді. Про це глава української держави заявив в інтерв'ю Sky TG24.

За словами президента, на зустріч його запросив прем'єр Іспанії Педро Санчес та голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

Зеленський зазначив, що навряд чи зможе побувати на саміті, оскільки зараз потрібна його присутність в Україні.

Зазначимо, голова Євроради Шарль Мішель надіслав лідерам держав-членів ЄС запрошення на неформальну зустріч у Гранаді 6 жовтня.

На саміті планується обговорити найактуальніші проблеми, з якими нині стикається ЄС, та розпочати процес роздумів про майбутні пріоритети блоку.

Зокрема, як зазначав Мішель, під час обговорень хочуть торкнутися стратегічного порядку денного на 2024-2029 роки.

Нагадаємо, Україна має можливість приєднатися до Євросоюзу до 2030 року, за умови виконання обома сторонами поставлених завдань.

До слова, Європейський Союз має намір розпочати переговори з Україною про вступ, а офіційне оголошення про це варто чекати у грудні поточного року.

Читайте також: Що треба для повноцінного членства в Євросоюзі
Теги: Володимир Зеленський Європейський союз саміт Іспанія

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зеленський звернувся до українців після відвідин Куп’янсько-Лиманського напрямку (відео)
Зеленський звернувся до українців після відвідин Куп’янсько-Лиманського напрямку (відео)
Вчора, 19:48
Експерти вважають, що шанси Зеленського і Навального на здобуття премії невеликі
Нобелівська премія миру-2023: серед номінантів Зеленський та Навальний
30 вересня, 15:25
Президент Зеленський наголосив, що підтримка США є вирішальною для України
Зеленський зустрівся із міністром оборони США: про що говорили
21 вересня, 22:19
Новий пакет санкцій може з'явитися у першій половині жовтня або бути оголошений під час саміту ЄС-США
Євросоюз готує 12-й пакет санкцій проти Росії: що потрапить під обмеження
18 вересня, 16:20
Володимир Зеленський та Джо Байден
Стало відомо, де відбудеться зустріч Зеленського з Байденом
15 вересня, 06:12
Деталей зустрічі Зеленський не повідомив
Зеленський зібрав Військовий кабінет і анонсував сюрпризи для ворога
13 вересня, 14:26
Данілов наголосив, що усе, довкола чого має згуртуватися зараз суспільство – це перемога над ворогом.
Данілов відреагував на скандальне соцопитування про корупцію та Зеленського
12 вересня, 19:23
Голова фінансового комітету Ради переконаний, що Зеленський не повʼязаний із корупцією
«Президент поза підозрою». Гетманцев пояснив, куди ведуть корупційні скандали
7 вересня, 09:46
Європа та США думають, як інтегрувати українок у суспільство
Більшість українських біженок вирішили залишитись у Європі та США – ЗМІ
5 вересня, 08:56

Політика

Іспанія запросила Зеленського на саміт Євросоюзу, але отримала відмову
Іспанія запросила Зеленського на саміт Євросоюзу, але отримала відмову
Президент назвав труднощі українського контрнаступу
Президент назвав труднощі українського контрнаступу
Данілов назвав трьох чиновників, які можуть представляти Україну замість Зеленського
Данілов назвав трьох чиновників, які можуть представляти Україну замість Зеленського
Завершено розслідування найбільшої справи Майдану. Хто із свити Януковича піде під суд (список)
Завершено розслідування найбільшої справи Майдану. Хто із свити Януковича піде під суд (список)
Дружина Рабіновича переписує бізнес та нарухомість на «фунтів» свого чоловіка
Дружина Рабіновича переписує бізнес та нарухомість на «фунтів» свого чоловіка
Глава МВС розповів, що чекатиме ухилянтів при поверненні в Україну
Глава МВС розповів, що чекатиме ухилянтів при поверненні в Україну

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
8672
ТЦК попередили, хто з чоловіків може отримати повістку повторно
8660
На війні загинув музикант, активіст та пластун Андрій Чепіль
6879
Як змінилася думка росіян про війну в Україні – опитування
5865
Глава МВС розповів, що чекатиме ухилянтів при поверненні в Україну
4709
У яких країнах ЄС українським біженцям працювати невигідно: список
4688
Спецпризначенці висадилися у Криму: розвідка розкрила деталі

Новини

Такий вигляд має «русский мир»: з'явилося нове відео зруйнованої Кліщіївки
Сьогодні, 17:48
У столиці відбулося перше засідання Ради з питань внутрішньо переміщених осіб
Сьогодні, 16:28
У Києві 20% дошкільнят не розуміють української мови, – експерт
Сьогодні, 16:05
ООН закликає вимагати від РФ доступу до всіх полонених та в'язнів
Сьогодні, 13:28
Як змінилася думка росіян про війну в Україні – опитування
Сьогодні, 12:27
Росія знову може піти в наступ на Лиман і Куп'янськ – військовий експерт
Сьогодні, 11:25

Прес-релізи

Форум «Діалог громадянського суспільства, бізнесу та влади: курс на Відновлення України» відбудеться 9 жовтня
Форум «Діалог громадянського суспільства, бізнесу та влади: курс на Відновлення України» відбудеться 9 жовтня
4 жовтня, 13:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту