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Ставки на третій імпічмент Трампа різко зросли

Дмитро Олізаренко
glavcom.ua
Дмитро Олізаренко
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Ставки на третій імпічмент Трампа різко зросли
Дональд Трамп уже двічі проходив процедуру імпічменту, однак обидва рази Сенат його виправдав
фото: РБК

Учасники ринку прогнозів Polymarket оцінюють імовірність оголошення імпічменту президенту США до кінця 2027 року у 78%

На платформі прогнозів Polymarket різко зросли ставки на третій імпічмент президента США Дональда Трампа. За оприлюдненими даними, учасники ринку оцінюють імовірність такого сценарію до кінця 2027 року у 78%, тоді як раніше показник становив 67%. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Polymarket та Benzinga.

Імовірність третього імпічменту Дональда Трампа на платформі прогнозів Kalshi зросла до 78,5%
Імовірність третього імпічменту Дональда Трампа на платформі прогнозів Kalshi зросла до 78,5%
фото: скриншот з Polymarket

Водночас ці показники відображають очікування учасників ринку прогнозів, а не офіційну оцінку ймовірності імпічменту. Крім того, доступний за посиланням ринок Polymarket стосується можливого імпічменту до завершення президентського терміну Трампа, тому дані саме за 2027 рік потребують окремої перевірки.

Зростання ставок відбувається на тлі політичної боротьби за контроль над Конгресом. Сенатор-республіканець Тед Круз попередив, що демократи можуть ініціювати процедуру імпічменту Трампа, якщо отримають більшість у Палаті представників.

За словами Круза, опоненти президента можуть вдатися до кількох спроб оголошення імпічменту. Він також припустив, що демократи розпочнуть масштабні парламентські розслідування діяльності адміністрації та оточення глави держави.

Водночас можливість оголошення імпічменту залежить від політичного складу Палати представників та наявності достатньої кількості голосів. Саме голосування не означатиме автоматичного усунення президента з посади.

Як відбувається процедура імпічменту

За Конституцією США, Палата представників може оголосити президенту імпічмент простою більшістю голосів. Після цього справу розглядає Сенат, який вирішує питання про визнання глави держави винним.

Для усунення президента необхідна підтримка двох третин присутніх сенаторів. До ухвалення такого рішення президент продовжує виконувати свої обов'язки та зберігає конституційні повноваження.

Якщо Сенат проголосує за усунення Трампа, президентську посаду обійме віцепрезидент США Джей Ді Венс.

Трампу вже двічі оголошували імпічмент

Перший імпічмент Дональду Трампу оголосили у грудні 2019 року. Тоді Палата представників звинуватила президента у зловживанні владою та перешкоджанні роботі Конгресу. Підставою стала справа щодо його тиску на українську владу.

У лютому 2020 року Сенат виправдав Трампа за обома пунктами звинувачення.

Другий імпічмент відбувся у січні 2021 року після штурму Капітолія прихильниками президента. Трампа звинуватили у підбурюванні до заколоту. Однак у лютому того самого року Сенат знову виправдав його.

Таким чином, Трамп став першим президентом в історії США, якому двічі оголошували імпічмент. В обох випадках він уникнув усунення з посади.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що Трамп ризикує втратити контроль над Конгресом. Проміжні вибори 3 листопада мали визначити розподіл сил на другу половину президентського терміну. Здобуття демократами більшості в Палаті представників відкрило б їм можливість проводити розслідування діяльності адміністрації президента та ініціювати імпічмент.

Також демократи підготували план обмеження повноважень Трампа. За інформацією The Hill, опозиція розглядала законодавчі ініціативи щодо посилення контролю над фінансами Білого дому, кадровими рішеннями президента та використанням права на помилування.

Напередодні голосування керівництво обох американських партій висловлювало оптимізм щодо результатів виборів. Водночас, за даними CNN, Трамп у приватних розмовах допускав несприятливий для республіканців сценарій.

Згодом «Главком» повідомив про початок проміжних виборів до Конгресу. Американці обирали всіх 435 членів Палати представників і 35 сенаторів. Ще до відкриття основних виборчих дільниць понад 57 млн громадян скористалися можливістю дострокового голосування.

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Теги: вибори імпічмент президент опозиція вибори у США

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