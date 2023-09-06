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Шляхом Гітлера. Як Лукашенко покарав втікачів з Білорусі

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Денис Стаджі glavcom.ua
Шляхом Гітлера. Як Лукашенко покарав втікачів з Білорусі
Політично активними білоруси залишилися, навіть перебравшись в Україну. У Києві до повномасштабної війни вони виходили на мітинги проти Лукашенка
фото з відкритих джерел

Українські білоруси потрапили у глухий кут

5 вересня опубліковано указ білоруського диктатора Олександра Лукашенка, згідно з яким усі громадяни Білорусі за кордоном позбавляються можливості міняти або продовжувати паспорт Білорусі у посольствах і консульствах країни. Також забороняється продавати свою нерухомість на території Білорусі, перебуваючи за кордоном.

Простими словами: треба оформити документи чи продати квартиру у Мінську – приїжджай і особисто цим займайся. Зрозуміло, що для десятків тисяч білорусів, які виїхали з країни з політичних міркувань, такий приїзд загрожує тюремним ув'язненням.

Як Україна прихистила сотні тисяч білорусів

2020 року у Білорусі відбулися масові протести проти фальсифікації президентських виборів, які влада придушила з надзвичайною жорстокістю. Результатом стала масова втеча з країни людей, не згодних із політикою Лукашенка. За різними оцінками, тоді за пів року виїхали, рятуючись від репресій, від 500 до 700 тис. білорусів.

Багато хто з них перебралися в Україну. До Литви та Польщі змогли виїхати лише власники шенгенської візи, а до Росії їхати, зі зрозумілих причин, мало хто хотів. До речі, більшість тих, хто зважився на переїзд до РФ, потім затримали і повернули назад до Білорусі.

В Україні, за оцінками представників білоруської діаспори, після серпневих подій 2020 року опинилися близько 250 тис. білорусів.

Багато хто потім зробив польську гуманітарну візу і перебрався туди, хтось поїхав до Грузії, інших країн. Станом на сьогодні в Україні залишаються від 70 до 100 тис. білорусів, і це тільки ті, хто виїхав після 2020 року. Ще десятки тисяч залишили Білорусь раніше, адже репресії проти незгодних із режимом Лукашенка розпочалися набагато раніше.

Автор цього матеріалу Денис Стаджі та його сім'я – приклад родини, якої стосується обмеження прав, запроваджене Лукашенком. «Ми маємо українське коріння, переїхали з Білорусі до України у 2018 році, але поки що не встигли здобути українське громадянство. А 2021 року нас у Білорусі оголосили «екстремістами» та «ворогами народу» за те, що ми створили та вели канали і чати для білорусів в Україні. Тому все, що описано нижче, повною мірою стосується і нас», – пояснює Денис.

Порушення прав у гітлерівських масштабах

Раніше білоруси, які постійно проживають за межами країни, могли отримати або обміняти паспорт у посольствах та консульствах. Через вище зазначений указ Лукашенка це можна буде зробити лише «в органах внутрішніх справ за місцем останньої реєстрації за місцем проживання». Виключено пункт про право дипломатичного представництва чи консульської установи продовжувати термін дії паспортів, а також обмінювати їх.

Оформити угоди з майном, а також виконати деякі адміністративні процедури можна буде лише за особистого звернення або на підставі доручення, оформленого на території Білорусі. Зокрема, йдеться про нотаріальне посвідчення, державну реєстрацію договорів про відчуження, заставу нерухомого майна, відчуження транспортних засобів, інших договорів або угод про відчуження майна.

Крім того, лише за особистого звернення або за довіреністю, оформленою у Білорусі, можна буде отримувати довідки, що містять відомості із записів актів цивільного стану та повідомлень про відсутність запису акту цивільного стану, за винятком довідок, що містять відомості із записів актів про смерть; дублікати документа про освіту, додатки до нього, документа про навчання; проставляти апостиль на офіційному документі, складеному біля Республіка Білорусі; легалізувати офіційні документи; реєструвати нерухомість та багато чого ще.

Простіше кажучи, відтепер не приймаються нотаріально завірені в інших країнах довіреності – генеральні, на продаж чи здачу в оренду майна, на вступ у спадок тощо. А видані раніше за кордоном довіреності більше не діють. Також не можна за дорученням отримувати чи апостилювати документи у держустановах Білорусі. Лише особисто. У такому масштабі неугодних громадян своєї країни у Європі позбавляв прав тільки Адольф Гітлер.

Тобто хочеш поміняти паспорт чи зробити угоду з майном – приїжджай до Білорусі. А це гарантована в'язниця для багатьох, а для декого – взагалі розстріл за «зраду Батьківщини» (так, така стаття нещодавно з'явилася у білоруському Кримінальному Кодексі). Адже арешту одразу після перетину кордону підлягають не лише ті, хто брав участь у масових протестах 2020-го, а й ті, хто негативно висловлювався про білоруську владу у соціальних мережах, або навіть жертвував кошти на підтримку політв'язнів. Новини про те, що того чи іншого білоруса заарештували одразу після його повернення до країни, з'являються щотижня.

Підписаний Лукашенком указ означає, що сотні тисяч громадян Білорусі, які в різні роки тікали від репресій, за фактом позбавляються майна на Батьківщині. Вони тепер не можуть ні продати свої квартири за дорученням, ні здати їх в оренду, ні отримати спадок, ні взагалі здійснювати з-за кордону якісь дії зі своїми майном чи документами. Дуже багато хто в результаті залишиться без засобів для існування, оскільки жили завдяки грошам, які отримували з Білорусі.

Більше того, білоруси з тимчасовими посвідками на проживання у різних країнах скоро опиняться поза законом, адже для продовження посвідки на проживання їм потрібно отримати документи з Білорусі, а тепер це неможливо. Це стосується і дуже багатьох білорусів, які залишаються в Україні: більшість тих, хто втік сюди після подій 2020 року, не встигли отримати постійний дозвіл на проживання в Україні до початку повномасштабної війни.

Що далі?

Поки що це – глухий кут. У чатах білорусів, які живуть за кордоном (у тому числі в Україні), панують розгубленість, жах і навіть паніка. Ніхто не знає, що робити. В Україні проблема посилюється тим, що держава вкрай неохоче дає політичний притулок будь-кому, зокрема й білорусам.

За останні роки відомо лише кілька подібних випадків. У решти білорусів документи на біженство приймають, але далі нічого не відбувається. А з початку війни зупинено ще й прийом білорусів в українське громадянство, і видача їм постійних видів на проживання.

Що пропонує білоруська опозиція

Зараз свій варіант вирішення проблеми пропонує лідерка білоруської опозиції і переможниця президентських виборів 2020 року Світлана Тихановська. Штаб опозиції, за словами Тихановської, готується видавати нові (альтернативні) паспорти Білорусі, які мають визнавати, як мінімум у Європі.

«Ми проводимо консультації з країнами, де перебувають білоруси, щоби вирішувати проблеми на законодавчому та виконавчому рівні. Вже цього місяця ми проведемо консультації з Єврокомісією, а також я порушу це питання перед Європарламентом та під час Генасамблеї ООН. Вже зараз Польща та Литва видають проїзні документи – так званий паспорт іноземця – для білорусів, у яких закінчився термін дії паспорта або закінчилися сторінки, але є дозвіл на постійне проживання, тимчасове перебування чи інші документи, які дають право легально перебувати у країні. Ми знаємо про проблеми з легалізацією дітей білоруських громадян, які народилися після 2020 року не у Білорусі, та працюємо над їх вирішенням. Ми готуємо до запуску видачу нових паспортів Білорусі та працюємо над їх визнанням. Це процес не швидкий і тут нам потрібна буде допомога всіх білорусів, які живуть за кордоном. Нам необхідно буде заручитися підтримкою урядів країн, де мешкають білоруси. Ми сподіваємося, що паспорт зможе вирішити низку проблем із легалізацією», – написала вона у Telegram.

Денис Стаджі
Журналіст з Білорусі

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Теги: Білорусь опозиція Олександр Лукашенко

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