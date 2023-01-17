ЗМІ назвали ім'я ймовірного нового міністра оборони Німеччини

Пісторіус з 2013 року обіймає посаду міністра внутрішніх справ Нижньої Саксонії

Міністерство оборони Німеччини може очолити міністр внутрішніх справ Нижньої Саксонії Борис Пісторіус. Про це повідомляє Spiegel.

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Зазначимо, що Пісторіус з 2013 року обіймає посаду міністра внутрішніх справ Нижньої Саксонії.

З 2017 року він є членом земельного парламенту в Ганновері. З 2006 по 2013 рік він був мером Оснабрюка.

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Нагадаємо, міністр оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт 16 січня оголосила, що йде у відставку. Після відставки Ламбрехт має право на пенсію в розмірі €5 тис. з 65 років, зазначає Bild.