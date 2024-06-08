Глобальний збій Telegram: мережа відреагувала

Близько 23:00 роботу месенджера було відновлено

Після збою в Telegram, деякі пабліки закликали свою аудиторію слідкувати за ними в інших месенджерах

Увечері 8 травня стався масштабний збій у роботі месенджера Telegram. Проблеми з доступом виникли близько 21:30 у низці країн світу та тривали півтори години.

Збій був зафіксований щонайменше в Україні, США, Литві, Латвії, Казахстані, Молдові, Румунії, Узбекистані, Німеччині, Шрі-Ланці, В'єтнамі, Португалії, Камбоджі, а також Росії та Білорусі.

Українці відреагували хвилею мемів на збій у телеграмі, зокрема порівнявши із актуальною проблемою відключення світла.

Українці почали жартувати про перевищення лімітів споживання Telegram.

Також користувачі поділилися тим, що спочатку вважали, що Telegram не працює через поганий зв'язок.

Водночас, після збою в Telegram, офіційні особи, ЗМІ та пабліки почали публікувати посилання на інші месенджери, якими користуються.

Це вже не перший збій у роботі Telegram протягом останнього місяця. 31 травня у деяких користувачів також виникали проблеми з надсиланням повідомлень, а 24 травня стався масштабний збій, який зачепив користувачів у США, Україні, Узбекистані та інших країнах.

Нагадаємо, 28 квітня керівництво платформи Telegram заблокувало низку офіційних ботів, які протидіяли військовій агресії Росії проти України. Згодом компанія Telegram, яка володіє однойменним месенджером, прокоментувала блокування офіційних ботів Головного управління розвідки, Служби безпеки та бота «єВорог» від Мінцифри.

Як повідомлялося, Верховна Рада вже обговорює питання регулювання месенджера Telegram. Зокрема, адміністрація Telegram відмовляється блокувати канали, які розповсюджують російську пропаганду, що може привести до блокування месенджера в Україні.