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Лідери G7 погодили кредит Україні в $50 млрд за рахунок заморожених активів РФ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Лідери G7 погодили кредит Україні в $50 млрд за рахунок заморожених активів РФ
Рішення буде офіційно схвалене на саміті «Групи семи» 13-14 червня
фото з відкритих джерел

Передбачається, що Україна отримає кредит до кінця 2024 року

Лідери країн «Групи семи» досягли домовленості про виділення $50 млрд для України шляхом використання заморожених російських активів. Про це повідомив Єлисейський палац увечері 12 червня, пише AFP.

Згідно з повідомленням канцелярії французького президента, Україна отримає кредит до кінця 2024 року.

«Існує домовленість. Як завжди в G7, лідери ухвалюють рішення, а технічні фахівці потім виконують свою роботу, щоб надати йому форму», – сказав представник Єлисейського палацу.

Рішення, як очікується, буде офіційно схвалене на саміті «Групи семи» 13-14 червня, після чого країни повинні будуть визначити технічні аспекти його реалізації.

Як повідомлялося, Сполучені Штати заявили, що лідери «Групи семи» на саміті цього тижня оголосять про надання допомоги Україні на основі використання заморожених російських активів.

Нагадаємо, що суперечки про долю заморожених активів РФ точаться вже понад два роки, відколи 27 лютого 2022 Євросоюз заблокував операції, пов'язані з управлінням резервами російського Центробанку. Активи перебувають під опікою Euroclear у Бельгії.

До слова, країни Великої сімки та Європейський Союз розглядають, як використати прибутки, отримані від російських активів, знерухомлених на Заході, щоб надати Україні великий авансовий кредит і забезпечити фінансування України на 2025 рік.

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Теги: саміт Велика сімка санкції фінансування

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