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Шольц назвав країну, яку Росія хоче захопити наступною

Наталія Порощук
glavcom.ua
Шольц назвав країну, яку Росія хоче захопити наступною
Олаф Шольц стверджує, що важливо підтримувати Україну
фото: AP Photo/Michael Sohn

Путін явно хоче поглинути деякі сусідні території

Німецький канцлер Олаф Шольц заявив, що Берлін «уже давно» обговорює із найважливішими союзниками гарантії безпеки для України. Про це він повідомив 14 червня на урядовій пресконференції, пише Deutsche Welle. 

Шольц наголосив, що не може бути мови про те, щоб «якимось чином заморозити війну і узаконити російський загарбницький набіг», як закликають деякі сторони. Канцлер зазначив, що кордони не повинні пересуватися із застосуванням сили.

Олаф Шольц вважає, що загарбницькі плани Путін має не лише щодо України, а і щодо Білорусі.

«Російський президент явно хоче поглинути деякі сусідні території: він має такий план щодо України, і, абсолютно очевидно, це також його план щодо Білорусі. Ось чому так важливо, щоб ми підтримували Україну, ось чому так важливо, щоб у нас була дуже конкретна розмова про гарантії безпеки. І саме тому важливо чітко заявити, що ми підтримуватимемо Україну стільки, скільки буде потрібно, і що ми не погодимося на нав'язаний мир. Росія має вивести війська», – сказав канцлер. 

Нагадаємо, що Польща, Франція та Німеччина пообіцяли військову підтримку України у боротьбі проти російського вторгнення стільки, скільки буде потрібно, поки вони та інші західні держави працюватимуть над питанням «гарантій безпеки», спрямованих на зміцнення оборони України та забезпечення її суверенного майбутнього.

Деякі країни, в тому числі США і Німеччина, наразі виступають проти того, щоб надавати Україні навіть часові рамки для вступу, з огляду на занепокоєння, що це може означати зобов'язання за статтею п’ятою і ризикує розширити війну.

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Теги: Білорусь Німеччина війна Україна Олаф Шольц

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