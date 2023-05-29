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«Це була помилка». Проросійський блогер Шарій вибачився за підтримку Росії (відео)

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
«Це була помилка». Проросійський блогер Шарій вибачився за підтримку Росії (відео)
Анатолій Шарій вибачився за те, що брехав останні вісім років
скріншот з відео

Одіозний блогер Анатолій Шарій раптово заявив, що із Росією неможливо жити поряд, а армію РФ треба повністю розбомбити

Пропагандист Анатолій Шарій, який разом із дружиною Ольгою з початку війни у 2014 році виступав на боці РФ, раптово визнав «помилку». Раптово Шарій зізнався, що зловив себе на думці, що із Росією  неможливо жити у добросусідських відносинах. Відео з вибаченням він опублікував на своїй сторінці в соціальній мережі.

«Був не правий 8 років, коли намагався розповісти і обґрунтувати, що з цими (росіянами – «Главком») можна жити нормально... вона (Росія – «Главком») не поглинатиме тебе, що вони адекватні. Це була, звичайно ж, помилка. Це стовідсоткова помилка», – заявив Шарій.

Блогер наголосив, що вирішив записати це відео, коли «майбутнє не зрозуміло», коли українці «залишили Бахмут» та коли «західні партнери лажають», чим нібито хотів висловити підтримку Україні, адже він, відомий своєю підтримкою Росії, нібито вирішив розкритикувати державу-агресорку у період її «перемог».

За словами Шарія, багато хто з українців, як і він, зрозуміли, що помилялися після 24 лютого, а через кілька місяців повномасштабної війни кількість противників РФ зросла в рази. Сама ж Росія робить все, щоб не викликати людських емоцій в українців.

«Першими, по кому вдарили, була східна Україна. Вони й зараз продовжують туди бити, і коли ви подивитися на всі ці розвалені лікарні... я не знаю, ким треба бути, щоб після цього продовжувати говорити щось про дружбу, – заявив Шарій. – Це держава ненормальна, нездорова... Вони вбивають тих, хто не бажає їм смерті. Будь-яка нормальна людина повинна бажати, щоб ця держава, як мінімум, перестала вчиняти зло».

Наприкінці ролика Шарій знову вибачився перед людьми, яким 8 років розповідав, що з РФ можна нормально існувати та більше: співпрацювати з ними. Шарій також виправдався, що нібито ніколи не вважав українців та росіян «братніми народами», а просто переконував, що економічні зв’язки із Росією будуть вигідні Україні.

Зазначимо, що реакції на цей пост досить неоднозначні. Російська аудиторія Шарія, яка звикла до того, що він підлещується до путінського режиму та критикує Україну, не очікувала, що він опублікує «щире вибачення» за свій контент.

Згодом Шарій написав про необхідність розбомбити армію РФ.

Анатолій Шарій раптово почав підтримувати ЗСУ
Анатолій Шарій раптово почав підтримувати ЗСУ

«Причому так, щоб духу їхнього поганого не залишилося. Тут навіть двох думок бути не може. Однозначно», – написав Шарій.

Зазначимо, що СБУ називає Анатолія Шарія «пропагандистом» і обвинувачує у протиправній діяльності на шкоду національній безпеці України в інформаційній сфері. За версією слідства, він від 2012 року через соцмережі, ЗМІ і російські телевізійні канали сприяв державним і неурядовим структурам Росії у проведенні спеціальних інформаційних операцій.

«Пропагандист займався дискредитацією державної політики України, умисно і цілеспрямовано поширював маніпулятивну, викривлену інформацію щодо урядових ініціатив і подій на сході країни. Метою було загострення і дестабілізація суспільно-політичної і соціально-економічної ситуації, розпалювання міжетнічних і міжконфесійних конфліктів. Такі протиправні дії Анатолія Шарія активно використовували російські ЗМІ, зокрема, телеканали основної пропагандистської державної компанії ВДТРК («Россия 24», «Россия 1»), телеканал Міністерства оборони Росії «Звезда» тощо», – мовиться у повідомленні Служби безпеки України.

Нагадаємо, Україна у червні 2022 року просила Іспанію видати підозрюваного у державній зраді блогера Анатолія Шарія. Солом'янський райсуд Києва 12 березня обрав Шарію запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Шарія затримали в Іспанії 5 травня, але відпустили під розписку про невиїзд. 

Згодом проросійський блогер Анатолій Шарій в іспанському суді заявив абсолютно протилежну думку, аніж озвучував роками. Цього разу пропагандист назвав себе «найбільшим патріотом України», а диктатора Путіна – злочинцем. 

До слова, пізніше суд в Іспанії вирішив закрити справу про екстрадицію скандально відомого проросійського блогера Анатолія Шарія до України, оскільки він більше не перебуває у королівстві.

Теги: Анатолій Шарій блогер пропагандист війна

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