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Російські суди за півроку винесли більше 240 вироків громадянам України за «тероризм»

Олександра Волошина
glavcom.ua
Олександра Волошина
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Російські суди за півроку винесли більше 240 вироків громадянам України за «тероризм»
Загалом за півроку було винесено 1145 вироків
фото з відкритих джерел

Загалом у першому півріччі 2026 року суди РФ виносили до 10 «терористичних» вироків на день

Російські суди за перші шість місяців 2026 року винесли 1145 вироків щодо 1234 осіб, звивачених у «тероризмі». В середньому це по 10 вироків щодня за «терористичними» статтями Кримінального кодексу, повідомляє «Главком» з посиланням на звіт правозахисних проектів «Перший відділ» і Parubets Analytics.

Як зазначили дослідники, кількість вироків на 58% перевищує показники аналогічного періоду минулого року та вже перевищує загальну кількість вироків за весь 2024 рік.

Основною тенденцією цього року стало переслідування за висловлювання. Більше ніж половина осіб, обвинувачених за однією «терористичною» статтею, отримали вироки за публічні заклики до тероризму, його виправдання або пропаганду. Водночас частка обвинувачень безпосередньо у вчиненні «теракту» впала майже вдвічі. Силовики все частіше поєднують «терористичні» статті зі звинуваченнями у «державній зраді» та «екстремізмі», а також активно приховують імена фігурантів у судових реєстрах.

Значна частина репресій спрямована проти громадян України та опонентів чинного російського режиму. Правозахисники встановили, що щонайменше 243 засуджених є громадянами України, серед яких як військовополонені, так і цивільні з окупованих територій.

Крім того, принаймні 35% усіх справ мають явні ознаки політичного переслідування. Середній строк покарання для фігурантів таких справ становить 13 років позбавлення волі, а наймолодшому із засуджених на момент винесення вироку виповнилося лише 16 років.

«Главком» писав, що військовий суд у російському Ростові-на-Дону засудив дев'ятьох українців до 14-20 років ув'язнення за звинуваченням у нібито підготовці терактів проти чиновників-колаборантів. Згідно з рішенням судді, підприємець Костянтин Резнік повинен буде провести 20 років у колонії суворого режиму з відбуванням перших п'яти років у в'язниці. Такий же термін призначений його партнеру по бізнесу Сергію Кабакову. Суд призначив 17 років колонії суворого режиму начальнику рибальського виробництва Сергію Гейдту. Перші п'ять років терміну він проведе у в'язниці.

Раніше російський суд засудив двох військовослужбовців 12-ї бригади спеціального призначення «Азов» до 24 та 26 років позбавлення волі. Їх звинувачують у нібито вбивстві жителів самопроголошеної «ДНР».

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Теги: вирок тероризм суд росія

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