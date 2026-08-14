Попри санкції: РФ вивела в море ще один криголамний танкер для ЗПГ

Запуск танкера є черговою спробою обійти санкції на експорт газу

Другий новий танкер криголамного класу для транспортування зрідженого природного газу «Константин Посьет» вирушив із затоки Великий Камінь у Приморському краї та взяв курс Північним морським шляхом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Для Росії запуск цього танкера є черговою спробою подолати західні санкції, які покликані обмежити можливість експорту газу на міжнародні ринки та зменшити доходи країни для ведення війни проти України.

Судно побудували на суднобудівному комплексі «Звезда» – одному з найсучасніших підприємств Росії. Очікується, що танкер прибуде до місця призначення вже 30 серпня, однак точна кінцева точка його маршруту поки не відома.

Танкер призначений для обслуговування проекту «Арктик ЗПГ-2», який перебуває під прямими санкціями США. Корабельня «Звезда» спеціалізується на будівництві великотоннажних суден класу Arc7, здатних долати лід завтовшки до двох метрів. Початково планувалося побудувати 15 таких танкерів для арктичного проекту, але через запроваджені обмеження терміни виконання суттєво затримуються.

Це вже третє подібне судно в арсеналі РФ, яке дозволяє транспортувати газ значно коротшим арктичним маршрутом. Перший танкер вітчизняного виробництва «Алексей Косыгин» вийшов у рейс у грудні минулого року.

Нагадаємо, 7 серпня Сенат США 86 голосами проти 11 схвалив законопроєкт, названий на честь покійного сенатора Ліндсі Грема, який був одним із головних авторів документа. Законопроєкт передбачає розширення санкцій проти Росії, її політичного та військового керівництва, фінансового сектору, а також механізми економічного тиску на країни, які продовжують закуповувати російські нафту й газ.

Наразі двопартійний законопроєкт внесений на розгляд Палати представників США. Дату голосування в Палаті представників поки офіційно не назвали. Законопроєкт водночас отримав широку двопартійну підтримку. Серед його співавторів – понад 15 конгресменів від Республіканської та Демократичної партій.