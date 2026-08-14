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ЗМІ: Польщу дратує комунікація Зеленського щодо ракет до Patriot

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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ЗМІ: Польщу дратує комунікація Зеленського щодо ракет до Patriot
Польських посадовців роздратували публічні заяви Зеленського
фото: ОП

Деякі польські посадовці називають публічні заклики Києва «моральним шантажем»

Варшава незадоволена тим, як президент України Володимир Зеленський порушує питання про передання Києву додаткових ракет для систем протиповітряної оборони Patriot. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Wirtualna Polska.

За словами співрозмовників видання, польські політики роздратовані тим, що Зеленський порушує питання про ракети через медіа. Деякі посадовці розцінюють таку комунікацію як спробу морального тиску на партнерів. Водночас частина джерел Wirtualna Polska пояснює таку манеру спілкування складною ситуацією в Україні на тлі масованих російських ударів по містах.

Раніше Зеленський закликав партнерів передати Україні ракети для Patriot, наголосивши, що такі засоби потрібні «не десь на складах для можливих сценаріїв», а Україні «тут і зараз». Співрозмовник видання у польському Міноборони заявив, що український президент нібито самостійно оцінив кількість ракет PAC-3 MSE, які має Польща, та вирішив, що Варшава може передати значну їх частину.

«По-перше, нас дивує, звідки в нього така впевненість щодо кількості PAC-3 MSE на наших складах. По-друге, розмову на цю тему варто починати з офіційного прохання про їхнє передання. Такі питання не розв'язують через інтерв'ю в пресі», – заявив посадовець.

Напередодні заступниця міністра оборони Польщі Магдалена Собков’як-Чарнецька повідомила, що найближчими днями уряд має визначитися щодо можливого передання Україні ракет для Patriot. За інформацією ЗМІ, навіть у разі позитивного рішення йтиметься максимум про «кілька» ракет.

Видання стверджує, що польська армія наразі має близько 200 ракет PAC-3 MSE, а протягом наступних років Варшава планує закупити ще сотні таких боєприпасів. Можливе передання ракет журналісти також пов'язують із питанням відновлення так званої «коаліції Patriot». Польща наразі до неї не входить. 

Нагадаємо, раніше польські посадовці полаялися через ракети для України. Заступник міністра оборони Цезарій Томчик різко відреагував на заяви колишнього очільника оборонного відомства Маріуша Блащака, який виступив проти можливої передачі Україні ракет для систем Patriot. Томчик назвав безпідставними побоювання щодо того, що кілька переданих ракет послаблять польську протиповітряну оборону. 

За словами президента Володимира Зеленського, наразі Україна має лише один відсоток від необхідної кількості ракет-перехоплювачів для систем Patriot, щоб ефективно протидіяти зростаючій інтенсивності російських балістичних ударів. 

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Теги: Patriot Володимир Зеленський Польща ракета

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