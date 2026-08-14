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Росія відкинула ідею перемир'я у Чорному морі

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Росія відкинула ідею перемир'я у Чорному морі
Корабель Чорноморського флоту РФ у Севастополі
фото (архівне): «Крим.Реалії»

Речниця МЗС держави-агресорки заявила про відсутність «передумов» для припинення бойових дій

Росія наразі не бачить підстав погоджуватися на перемир'я у Чорному морі. Про це 14 серпня заявила речниця Міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова, повідомляє «Главком».

За словами Захарової, Москва нібито не отримувала офіційними каналами пропозиції Туреччини, у якій були б конкретизовані умови можливого мораторію на бойові дії в Чорному морі. Водночас речниця російського МЗС виключила можливість повернення до Чорноморської зернової ініціативи, яка діяла з липня 2022-го до липня 2023 року. Такий варіант вона назвала «недоцільним».

Захарова також звинуватила Україну в атаках на судна у Чорному морі, не згадавши про російські удари по українській портовій інфраструктурі та цивільному судноплавству. «Не бачимо ніяких передумов до покращення ситуації, а, отже, і підстав для половинчастих заходів», – цинічно заявила представниця МЗС РФ.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан повідомив, що Анкара запропонувала Україні та Росії запровадити мораторій на удари по торговельних суднах у Чорному морі. За його словами, обидві країни отримали пропозицію, а Туреччина очікує на їхню відповідь.

Водночас 13 серпня Reuters із посиланням на обізнане джерело повідомило про окрему ініціативу Києва. За даними агентства, Україна через третю сторону запропонувала Росії взаємно припинити атаки на цивільні цілі в Чорному морі. На момент публікації Москва на цю пропозицію не відповіла. Офіційно Київ про таку ініціативу не повідомляв.

На тлі цих заяв Росія продовжує атакувати українські порти та цивільні торговельні судна. На початку серпня в Адміністрації морських портів України повідомляли, що російські війська вже понад місяць майже щодня завдають ударів по портовій інфраструктурі та суднах, які перебувають в українських портах або рухаються морським коридором.

Українські чорноморські порти мають ключове значення для експорту аграрної продукції. Через них проходить близько 90% українського експорту сировинних товарів. Аналітики Інституту вивчення війни раніше припускали, що Росія намагається перешкодити експорту українського зерна та завдати шкоди українській економіці, атакуючи транспортну й логістичну інфраструктуру.

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Теги: Чорне море росія Туреччина перемир'я

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