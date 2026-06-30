Зеленський домовився зі Швецією про посилення української авіації

Україна придбає новітні винищувачі Gripen E, а перші літаки попередньої модифікації Повітряні сили отримають уже у 2027 році

Президент України Володимир Зеленський повідомив про нову оборонну домовленість зі Швецією, яка передбачає суттєве посилення української бойової авіації. Країни уклали угоду про закупівлю сучасних винищувачів Gripen E, а також погодили передачу літаків попередньої модифікації. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву глави держави.

За словами Зеленського, Україна придбає 16 винищувачів Gripen E. Разом із літаками українська сторона отримає необхідне обладнання, технічну підтримку та пакет обслуговування.

«Разом зі Швецією ми продовжуємо посилювати українську бойову авіацію. Сьогодні наші країни уклали угоду про закупівлю 16 винищувачів Gripen E. Важливо, що разом із літаками буде пакет відповідного обладнання, технічної допомоги та підтримки. Також у межах попередніх домовленостей із Прем’єр-міністром Ульфом Крістерссоном перші 16 літаків Gripen C/D буде передано нашим Повітряним силам уже на початку 2027 року», – заявив президент.

Глава держави також повідомив, що під час зустрічі з міністром оборони Швеції Полом Йонсоном сторони обговорили практичну реалізацію досягнутих домовленостей.

Окрім розвитку бойової авіації, співрозмовники приділили увагу підготовці Drone Deal, посиленню протиповітряної оборони та роботі над антибалістичними можливостями України.

«Подякував міністру оборони Швеції Полу Йонсону за цю підтримку та співпрацю під час нашої зустрічі. Ми детально обговорили реалізацію цих кроків і також ширшу двосторонню співпрацю, зокрема підготовку Drone Deal та роботу над антибалістикою», – зазначив Зеленський.

Президент також подякував уряду та народу Швеції за постійну підтримку України від початку повномасштабного російського вторгнення.

Нагадаємо, що за оцінкою військових експертів, війна в Україні може стати першим повноцінним бойовим випробуванням для Gripen. Викладач Шведського університету оборони Йоган Хуовінен заявив, що літак створювався саме для протидії російським системам.