Путін планує «розвалити НАТО і ЄС зсередини». Якій країні відведено ключову роль?

Молдова стала «полігоном» Кремля для відпрацювання методів дестабілізації Європи

Росія розгортає масштабну операцію, спрямовану на дестабілізацію Європи, а однією з головних цілей Кремля на 2026 рік є послаблення НАТО та Європейського Союзу зсередини. Своєрідним випробувальним майданчиком для цієї стратегії Москва обрала Молдову. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The New York Times.

Як пише видання з посиланням на джерела у західних розвідках, російський диктатор Володимир Путін озвучив відповідні плани під час закритого брифінгу для військового керівництва РФ. Це відбулося невдовзі після того, як публічно він звинувачував західні країни у нібито нагнітанні страхів щодо російської загрози.

За даними джерел NYT, серед основних пріоритетів Кремля – завоювання України та встановлення контролю над Молдовою. Москва, як стверджує видання, розраховує захопити південні регіони України, створивши сухопутний коридор до невизнаного Придністров'я. Це дало б Росії додаткові можливості для тиску на країни НАТО.

Журналісти NYT проаналізували документи та поспілкувалися з представниками американських і європейських спецслужб. За їхніми даними, російська військова розвідка організовувала підготовку молодих громадян Молдови у таборах у Сербії, Боснії та поблизу Москви. Учасників таких вишколів нібито навчали проривати поліцейські кордони та організовувати масові заворушення.

Також вони опановували виготовлення саморобних вибухових пристроїв, підпали будівель і використання безпілотників, пристосованих для скидання вибухівки.

Ще одним напрямом російського впливу стала система підкупу виборців. NYT пише, що нею керував молдовський бізнесмен Ілан Шор, а операція перебувала під контролем російського посадовця Сергія Кирієнка.

До мережі, як стверджують журналісти, було залучено понад 150 тис. людей. Напередодні референдуму 2024 року учасникам схеми виплатили майже $20 млн. До агітації також нібито залучали православних священників, яким пропонували по $1 тис.

Особливо активно російська операція проводилася напередодні парламентських виборів у Молдові 28 вересня 2025 року. За інформацією NYT, пов'язані з Росією хакери атакували системи Центральної виборчої комісії, а підготовлені учасники мережі мали організувати силові акції. Молдовські правоохоронці провели сотні обшуків і затримань.

За підсумками виборів прозахідна партія президентки Маї Санду отримала понад половину голосів. Водночас співрозмовники видання у західних розвідках попереджають, що Москва не відмовилася від своїх планів. За їхніми оцінками, Кремль налаштований на довгострокову кампанію з дестабілізації Молдови та ширшого підриву західних інституцій.

Нагадаємо, раніше міністр оборони Молдови Анатолій Носатий під час пресконференції перервав журналістку, яка почала ставити йому запитання російською мовою. Посадовець заявив, що не розуміє її, та відповів лише після того, як запитання прозвучало румунською.