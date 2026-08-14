Кремль активізував дезінформаційну кампанію в Польщі, граючи на історичній пам'яті та темі біженців

Росія масштабувала дезінформаційну атаку в Польщі на понад 250%

Російська Федерація значно активізувала дезінформаційну кампанію в Польщі, використовуючи історичні суперечки між Варшавою та Києвом щодо Волинської трагедії. Метою цих дій є розпалювання напруженості між Україною та її ключовим європейським союзником, повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

За даними польських посадовців та аналітиків, ворожі месиджі поширюються переважно в соціальних мережах польською мовою та спрямовані на провокування обурення щодо українських біженців.

Аналіз державного Польського інституту міжнародних справ засвідчив зростання антиукраїнського контенту в соцмережах X, Facebook, Instagram, TikTok та YouTube більш ніж на 250%. Фахівці наголошують, що значна частина цієї активності генерується ботами, аби створити ілюзію стрімкого зростання антиукраїнських настроїв. Останні соціологічні опитування в Польщі показують погіршення ставлення до українців у понад третини респондентів, а рівень підтримки подальшої військової допомоги Україні знизився до 52%.

У відповідь на ці події прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск закликав припинити ксенофобські напади, оскільки поляризація суспільства може стати одним із ключових факторів на майбутніх парламентських виборах. Водночас Москва традиційно заперечує свою причетність до дезінформаційних кампаній, називаючи обвинувачення безпідставними.

Нагадємо, в Польщі влітку трапилася серія жорстоких нападів на українців. У Вроцлаві група чоловіків напала на українську пару через їхній акцент – дівчина та хлопець дістали серйозні травми, у обох підозра на струс мозку. У Гливицях на українця напали з бейсбольною битою, а в Бельсько-Бялій в автобусі ображали українських дітей.

9 серпня в 22 містах Польщі відбулися масові акції протесту проти нападів на українців, ксенофобії та дискримінації іноземців і національних меншин. Демонстрації пройшли під гаслом «Не будь байдужим» і охопили щонайменше 12 великих міст. Організатором всепольської акції виступив Комітет захисту демократії.