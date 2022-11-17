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Швеція внесла зміни у конституцію, аби посилити антитерористичний закон

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Швеція внесла зміни у конституцію, аби посилити антитерористичний закон
Експерти кажуть, що нове законодавство полегшить судове переслідування членів Робітничої партії Курдистану (РПК)
фото:sweden.se

Зміна набуде чинності з 1 січня

Парламент Швеції ухвалив сьогодні, 17 листопада, поправку до конституції, яка дозволить прийняти жорсткіші антитерористичні закони. Саме це було ключовою вимогою Туреччини для схвалення заявки Стокгольма на членство в НАТО, повідомляє Euronews.

«Поправка, прийнята 278 голосами в 349-місному парламенті Швеції, дає можливість запровадити нові закони, які «обмежують свободу асоціацій, коли мова йде про асоціації, які займаються чи підтримують тероризм», – йдеться у повідомленні.

За словами представника постійної комісії парламенту з конституційних питань, яка рекомендувала депутатам схвалити цю пропозицію, внесена поправка дозволить «ширше криміналізувати участь у терористичній організації або заборонити терористичні організації».

Експерти кажуть, що нове законодавство полегшить судове переслідування членів Робітничої партії Курдистану (РПК). Зміна набуде чинності з 1 січня.

Також Швеція відмовиться від підтримки курдів заради вступу в НАТО.

Як повідомлялося, Швеція та Фінляндія подали заявки на вступ у НАТО на початку цього року у відповідь на вторгнення Росії в Україну.

Заявку схвалили 28 із 30 країн НАТО. Наразі Туреччина та Угорщина залишаються єдиними членами Альянсу, які ще не ратифікували заявки Фінляндії та Швеції на вступ у НАТО.

Раніше повідомлялося, що новий уряд Швеції дистанціюватиметься від курдського ополчення YPG, щоб отримати схвалення Туреччини щодо вступу до складу Північноатлантичного альянсу

Теги: партії тероризм Туреччина Угорщина Фінляндія Швеція НАТО

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