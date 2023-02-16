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Путін припустився двох вирішальних помилок – міністр оборони Швеції

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Путін припустився двох вирішальних помилок – міністр оборони Швеції
Пол Йонсон: «Для українського народу ситуація йде в правильному напрямку»
фото з відкритих джерел

Швеція підтримуватиме Україну стільки, скільки буде потрібно

Російський диктатор Володимир Путін недооцінив волю українського народу та згуртованість ЄС, тому наразі війна йде в правильному для Україні напрямку. Про це заявив міністр оборони Швеції Пол Йонсон в інтерв'ю «Європейській правді».

«На мою думку, Путін припустився двох вирішальних помилок. По-перше, суттєво недооцінив Збройні сили України та волю українців боротись, і боротись наполегливо. А друга річ, яку він недооцінив – це згуртованість між ЄС і НАТО. Це привело нас до руху у правильному напрямку», – зазначив Йонсон.

 Міністр уточнив, він мав на увазі те, що Україна перемогла битву за Київ, Харків, Херсон, відвоювала острів Зміїний.

«Для українського народу ситуація йде в правильному напрямку. І ми підтримуватимемо вас стільки, скільки буде потрібно, щоб гарантувати вашу незалежність і територіальну цілісність», – додав він.

Нагадаємо, вчора прем’єр Швеції був із неоголошеним візитом в Україні.

Раніше голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі назвав умову для повної перемоги України у 2023 році.

До слова, триває 358-а доба повномасштабної війни Росії проти України. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили ворожі атаки в районах  понад 15 населених пунктів. Зокрема, біля Білогорівки і Серебрянського лісництва Луганської області та Федорівки, Бахмута, Диліївки, Авдіївки, Водяного, Первомайського, Мар’їнки, Новомихайлівки, Вугледара, Пречистівки та Новосілки на Донеччині.

Теги: ЗСУ Швеція путін війна Україна

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