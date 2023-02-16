Путін припустився двох вирішальних помилок – міністр оборони Швеції

Швеція підтримуватиме Україну стільки, скільки буде потрібно

Російський диктатор Володимир Путін недооцінив волю українського народу та згуртованість ЄС, тому наразі війна йде в правильному для Україні напрямку. Про це заявив міністр оборони Швеції Пол Йонсон в інтерв'ю «Європейській правді».

Будь ласка, читайте текст після реклами

«На мою думку, Путін припустився двох вирішальних помилок. По-перше, суттєво недооцінив Збройні сили України та волю українців боротись, і боротись наполегливо. А друга річ, яку він недооцінив – це згуртованість між ЄС і НАТО. Це привело нас до руху у правильному напрямку», – зазначив Йонсон.

Міністр уточнив, він мав на увазі те, що Україна перемогла битву за Київ, Харків, Херсон, відвоювала острів Зміїний.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Для українського народу ситуація йде в правильному напрямку. І ми підтримуватимемо вас стільки, скільки буде потрібно, щоб гарантувати вашу незалежність і територіальну цілісність», – додав він.

Нагадаємо, вчора прем’єр Швеції був із неоголошеним візитом в Україні.

Раніше голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі назвав умову для повної перемоги України у 2023 році.

До слова, триває 358-а доба повномасштабної війни Росії проти України. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили ворожі атаки в районах понад 15 населених пунктів. Зокрема, біля Білогорівки і Серебрянського лісництва Луганської області та Федорівки, Бахмута, Диліївки, Авдіївки, Водяного, Первомайського, Мар’їнки, Новомихайлівки, Вугледара, Пречистівки та Новосілки на Донеччині.