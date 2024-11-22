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Сійярто про американські санкції проти «Газпромбанку»: Атака на наш суверенітет

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Сійярто про американські санкції проти «Газпромбанку»: Атака на наш суверенітет
Угорщина залежить від поставок російського газу
фото з відкритих джерел

Припинення поставок газу з Росії до Європи може призвести до зростання цін на блакитне паливо

Запроваджені США санкції проти «Газпромбанку» ставлять під загрозу енергетичну безпеку деяких країн Центральної Європи. Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто, повідомляє Bloomberg.

За словами Сійярто, санкції проти «Газпромбанку» є «атакою на наш суверенітет», тому Угорщина «розглядає ситуацію» з міністрами енергетики Туреччини, Азербайджану, Болгарії та Сербії.

«Угорщина вдячна Туреччині, Болгарії та Сербії за забезпечення дуже безпечного, дуже надійного і дуже стабільного транзиту (газу)», – заявив він.

Зазначається, що Угорщина разом зі Словаччиною та Австрією є кількома країнами ЄС, які досі залежать від поставок російського газу. Для їхньої оплати використовується нині підсанкційний «Газпромбанк».

Bloomberg наголошує, припинення поставок газу з Росії до Європи може збільшити конкуренцію за глобальні поставки і призвести до зростання цін на блакитне паливо, що вдарить по європейських споживачах.

Нагадаємо, США розширили санкційний список щодо Російської Федерації, наклавши санкції на десятки російських банків, реєстраторів цінних паперів і фінансових чиновників. Цього разу туди ввійшли «Газпромбанк», «БКС-банк» та «Центрокредит».

Раніше прем'єр Денис Шмигаль заявив, що Україна не продовжуватиме угоду про транзит газу з Росією після завершення строку її дії.

Як повідомлялося, Міністерство економіки Німеччини доручило державним імпортним терміналам відмовлятися від постачань зрідженого природного газу з Росії.

До слова, Угорщина та російська компанія «Газпром» домовились про збільшення поставок російського газу

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Теги: Угорщина санкції Сійярто США банк газ

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