Німеччина заборонила портам приймати танкери з російським газом

У 2022 році Німеччина була найбільшим імпортером російського газу в Європі

Міністерство економіки Німеччини доручило державним імпортним терміналам відмовлятися від постачань зрідженого природного газу (ЗПГ) з Росії. Про це пише Financial Times.

Німецьке Міністерство економіки у своєму листі за 6 листопада, який отримала редакція, наказує компанії Deutsche Energy Terminal «не приймати жодних постачань російського зрідженого природного газу». Наказ видано з метою захисту «суспільних інтересів, що переважають», і закликало оператора відмовитися від російського ЗПГ «до подальшого повідомлення».

Минулого тижня президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн висловила ідею замінити російський ЗПГ на імпорт зі США.

До початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році Німеччина була найбільшим імпортером російського газу в Європі. Коли Путін скоротив постачання газу трубопроводами до Німеччини та інших європейських країн, уряд канцлера Олафа Шольца прискорив пошук альтернатив і побудував низку терміналів для імпорту ЗПГ морем.

У своєму листі Міністерство економіки зазначило, що дозволити таке постачання означало б суперечити самій меті створення терміналів – забезпеченню незалежності Німеччини та ЄС від російського газу.

Німеччина не імпортує російський ЗПГ з моменту вторгнення РФ до України, і вказівка міністерства «гарантує, що це залишається незмінним».

Нагадаємо, європейські компанії не досягли угоди про заміну імпорту російського газу через Україну постачаннями з Азербайджану. Словацька державна компанія-покупець газу SPP спростувала повідомлення ЗМІ про те, що угода є близькою. Два джерела в азербайджанській енергетичній компанії Socar також спростували інформацію про майбутнє укладання контракту. Раніше Bloomberg повідомляв, що компанії з Угорщини та Словаччини близькі до підписання контракту на постачання з Азербайджану 12-14 млрд кубометрів газу на рік.

Як відомо, прем'єр Денис Шмигаль під час спільної пресконференції з прем’єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо заявив, що Україна не продовжуватиме угоду про транзит газу з Росією після завершення строку її дії.

До слова, глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що під час розмови з новообраним президентом США Дональдом Трампом, висловила пропозицію, щоб США постачали Євросоюзу більше зрідженого природного газу замість енергопостачань із Росії.