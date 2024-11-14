Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Німеччина заборонила портам приймати танкери з російським газом

Ростислав Вонс
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Німеччина заборонила портам приймати танкери з російським газом
Міністерство економіки Німеччини наказало «не приймати жодних постачань російського зрідженого природного газу»
фото з відкритих джерел

У 2022 році Німеччина була найбільшим імпортером російського газу в Європі

Міністерство економіки Німеччини доручило державним імпортним терміналам відмовлятися від постачань зрідженого природного газу (ЗПГ) з Росії. Про це пише Financial Times.

Німецьке Міністерство економіки у своєму листі за 6 листопада, який отримала редакція, наказує компанії Deutsche Energy Terminal «не приймати жодних постачань російського зрідженого природного газу». Наказ видано з метою захисту «суспільних інтересів, що переважають», і закликало оператора відмовитися від російського ЗПГ «до подальшого повідомлення».

Минулого тижня президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн висловила ідею замінити російський ЗПГ на імпорт зі США.

До початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році Німеччина була найбільшим імпортером російського газу в Європі. Коли Путін скоротив постачання газу трубопроводами до Німеччини та інших європейських країн, уряд канцлера Олафа Шольца прискорив пошук альтернатив і побудував низку терміналів для імпорту ЗПГ морем.

У своєму листі Міністерство економіки зазначило, що дозволити таке постачання означало б суперечити самій меті створення терміналів – забезпеченню незалежності Німеччини та ЄС від російського газу.

Німеччина не імпортує російський ЗПГ з моменту вторгнення РФ до України, і вказівка міністерства «гарантує, що це залишається незмінним».

Нагадаємо, європейські компанії не досягли угоди про заміну імпорту російського газу через Україну постачаннями з Азербайджану. Словацька державна компанія-покупець газу SPP спростувала повідомлення ЗМІ про те, що угода є близькою. Два джерела в азербайджанській енергетичній компанії Socar також спростували інформацію про майбутнє укладання контракту. Раніше Bloomberg повідомляв, що компанії з Угорщини та Словаччини близькі до підписання контракту на постачання з Азербайджану 12-14 млрд кубометрів газу на рік.

Як відомо, прем'єр Денис Шмигаль під час спільної пресконференції з прем’єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо заявив, що Україна не продовжуватиме угоду про транзит газу з Росією після завершення строку її дії.

До слова, глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що під час розмови з новообраним президентом США Дональдом Трампом, висловила пропозицію, щоб США постачали Євросоюзу більше зрідженого природного газу замість енергопостачань із Росії.

Читайте також:

Теги: росія газ порт санкції

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

11 листопада Росіяни підірвали Тернівську дамбу Курахівського водосховища
Підрив дамби Курахівського водосховища: влада повідомила про наслідки
12 листопада, 16:48
Бюджет воєнного часу. Ключові зміни до другого читання
Бюджет воєнного часу. Ключові зміни до другого читання
11 листопада, 17:35
ЗСУ знищили колону окупантів
Біля Курахово десантники ЗСУ знищили колону бронетехніки ворога
6 листопада, 05:31
Прямі влучання ворожих БпЛА становлять 5%. Руйнування чи пошкодження можуть бути завдані внаслідок падіння збитих дронів
Генштаб повідомив, скільки ворожих дронів вдалося збити за вересень та жовтень
5 листопада, 19:14
Молдова остерігається, що РФ помішає голосуванню на закордонних дільницях
Спецслужби Молдови остерігаються російського втручання у вибори на закордонних дільницях
3 листопада, 04:59
Микола Бичок розповів, що робить Ватикан задля завершення війни в Україні
Українець, якого Папа Римський призначить кардиналом: Ватикан вже є посередником між Росією і Україною
31 жовтня, 06:00
За оцінками ISW, у березні 2022 року російські війська просувалися зі швидкісю майже у 90 разів більшою, ніж тепер
Темпи наступу росіян зросли, але вони все одно просуваються повільно – ISW
30 жовтня, 05:47
Марк Рютте та Урсула фон дер Ляєн домовилися посилити співпрацю
НАТО та ЄС посилять співпрацю: що загрожує європейській безпеці
29 жовтня, 21:22
Фіцо побажав Україні справедливого миру, але задався питанням, чи можливо його досягти за нинішнього «стану справ»
Фіцо заявив, що «імовірність закінчення війни в Україні найближчим часом дуже висока»
16 жовтня, 15:22

Економіка

Німеччина заборонила портам приймати танкери з російським газом
Німеччина заборонила портам приймати танкери з російським газом
У Росії побільшало потужностей нафтопереробки, що простоюють – Reuters
У Росії побільшало потужностей нафтопереробки, що простоюють – Reuters
Вартість Bitcoin перетнула позначку у $90 тис
Вартість Bitcoin перетнула позначку у $90 тис
Мандрівникам варто звикати до постійних скасувань авіарейсів – The Independent
Мандрівникам варто звикати до постійних скасувань авіарейсів – The Independent
Після 38-річної перерви США відновлюють виробництво вибухівки для снарядів
Після 38-річної перерви США відновлюють виробництво вибухівки для снарядів
Російський «Мосфільм» торік передав окупантам 36 танків
Російський «Мосфільм» торік передав окупантам 36 танків

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
101K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 14 листопада: ситуація на фронті
45K
Стало відомо, скільки людей планує мобілізувати Україна до лютого 2025 року
37K
Затримано «смотрящого» за Уманським районом та начальника в’язниці (фото)
37K
Карта повітряних тривог України онлайн 14 листопада 2024
9743
Відмивання коштів «Привату». У справі Коломойського новий поворот
5275
Курахівський плацдарм ЗСУ доживає останні дні

Новини

Федерація роботодавців перелічила негативні наслідки зупинки бронювання
Сьогодні, 12:10
Україна та США обговорюють розширення потужностей Хмельницької АЕС
Сьогодні, 10:55
На аукціоні продадуть останню Ferrari Міхаеля Шумахера
Сьогодні, 07:25
Хмарно з проясненнями, місцями туман: прогноз погоди на 14 листопада
Сьогодні, 06:00
ЗСУ відновили позиції біля Часового Яру – карти ISW
Сьогодні, 05:29
Україна не має наміру створювати ядерну зброю – МЗС
Сьогодні, 03:50

Прес-релізи

Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
29 жовтня, 11:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua