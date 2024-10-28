Зеленський пояснив, як прем'єр Індії може пришвидшити закінчення війни

Зеленський пояснив, у чому полягає цінність Індії у врегулюванні конфлікту

Президент Україні: «Індія не може просто говорити, що вона зацікавлена у закінченні війни»

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді може посприяти швидшому закінченню війни Росії проти України, адже його країна має великий вплив із точки зору економіки. Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю для The Times of India.

«Я вважаю, що будь-які питання сьогодні не повинні закінчуватися словами. Моді є прем'єр-міністром дуже великої держави з погляду кількості населення і впливу, і з точки зору економіки тощо... Така країна не може просто говорити, що вона зацікавлена у закінченні війни. Ми усі зацікавлені», – дорікнув глава держави.

На його переконання, Моді може впливати на закінчення війни.

«У цьому є велика цінність його у будь-якому конфлікті. У цьому є велика цінність Індії. Півторамільярдного населення, який тримає реальний вплив на це... Блокування російської економіки, блокування дешевого енергоресурсу, блокування роботи оборонно-промислового комплексу з Російською Федерацією призведе до зменшення можливості Росії воювати. Дасть коротший термін їх війні проти нас, їх посилення їх армії», – наголосив Зеленський.

Нагадаємо, Зеленський заявив, що другий саміт миру може відбутися в Індії.

До відома, у Казані на полях саміту БРІКС премʼєр Індії Нарендра Моді зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним. Індійський прем'єр заявив, що Нью-Делі готовий сприяти припиненню війни в Україні.

Як повідомлялося, канцлер Німеччини Олаф Шольц виступив за політичне врегулювання війни Росії проти України. Шольц підтримав посередництво Індії у цьому питанні.

До слова, Індія наростила постачання до Росії обмежених критично важливих технологій, які підпадають під західні санкції. Експорт Індії для Кремля став другими за величиною після китайського.