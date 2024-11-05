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Стосунки між поляками та українцями напружені: дані опитування

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Стосунки між поляками та українцями напружені: дані опитування
Ставлення поляків до українців погіршилось
фото із відкритих джерел

Більшість поляків стверджують, що стосунки із українцями стали гіршими

Наразі 43,6% поляків вважає, що відносини між Україною та Польщею «скоріше погіршилися» і 17,7% респондентів відповіли, що вони «однозначно погіршилися». Про це свідчать дані дослідження United Surveys для видання Wirtualna Polska.

Відповідь «скоріше покращилися» обрали 7,8% опитаних і лише 0,1% вважають, що польсько-українські відносини «однозначно покращилися». Також 21,9% респондентів вважають, що двосторонні відносини «не змінилися».

Варшава надавала Україні політичну, економічну та військову підтримку, що зробило її одним із ключових союзників Києва на міжнародній арені. Однак у 2023-2024 роках у відносинах між Польщею та Україною відзначилося значне напруження. Це стало несподіванкою для багатьох, адже Польща одна з перших країн підтримала Україну після початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році.

Нагадаємо, посилення міграційних правил у Польщі призводить до кадрової кризи у ключових галузях, включаючи транспорт та логістику. Зокрема, українці дедалі частіше обирають інші країни для роботи. Згідно зі звітом агентства Gremi Personal, посилення міграційних правил та зниження підтримки українських мігрантів змушують їх шукати роботу за межами Польщі. Це може призвести до значної нестачі кадрів у таких сферах, як транспорт, експедиція та логістика (TSL), харчова промисловість та електронна комерція.

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Теги: соцопитування Польща соціум українці біженці

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