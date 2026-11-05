Сили оборони уразили склади дронів і боєприпасів РФ у шести районах

Генштаб повідомив про удари по шести районах розташування військових об'єктів РФ

Українські військові атакували об'єкти окупантів у Криму, Запорізькій, Донецькій та Луганській областях

Підрозділи Сил оборони України 4 листопада та в ніч проти 5 листопада завдали ударів по низці військових об'єктів російської армії на тимчасово окупованих територіях. Серед уражених цілей — місця зберігання та запуску ударних безпілотників, склади боєприпасів і ремонтні підрозділи. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

За даними військових, у районі Гвардійського в окупованому Криму українські захисники уразили місце зберігання, підготовки та запуску ударних безпілотників російської армії.

Крім того, у районі Мелітополя Запорізької області під удар потрапив склад ворожих дронів, а поблизу Новоазовська на Донеччині — склад боєприпасів окупантів.

На Луганщині Сили оборони атакували мобільну вогневу групу росіян у районі Донцівки та ремонтно-відновлювальні підрозділи поблизу Нижньої Дуванки.

Ще один об'єкт, пов'язаний із ремонтом і відновленням російської військової техніки, уразили в районі Талаківки Донецької області.

У Генштабі наголосили, що російські війська використовують майданчики запуску безпілотників у Криму для атак на українські міста та цивільну інфраструктуру. Ураження таких об'єктів і складів дронів має на меті зменшити інтенсивність повітряних ударів противника.

Нагадаємо, 30 жовтня «Главком» повідомляв про ураження російської пускової установки «Іскандер-М» у Курській області. Тоді Сили оборони також атакували склади боєприпасів і матеріально-технічних засобів, а також ремонтні підрозділи противника на окупованих територіях.

Крім того, 26 жовтня «Главком» писав про удари по майстерні безпілотників і вузлу зв'язку росіян поблизу Мелітополя. У Генштабі пояснювали, що такі атаки ускладнюють управління російськими підрозділами та застосування ударних дронів.