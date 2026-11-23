Прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що новий раунд тристоронніх переговорів щодо війни в Україні відбудеться незабаром. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.

«Зустріч відбудеться незабаром, але поки що щодо дат немає жодної визначеності», – сказав Пєсков.

Нагадаємо, 19 листопада президент Росії Володимир Путін повідомив, що Москва запросила представників Європи приїхати до Росії, аби з'ясувати їхню позицію щодо врегулювання війни в Україні. Після цього, за його словами, російська сторона визначатиме, у якому форматі продовжувати діалог щодо України.

До слова, президент України Володимир Зеленський заявив, що Європа долучиться до наступного раунду тристоронніх переговорів зі США, Україною та Росією. За його словами, американська сторона вже обговорила цю пропозицію з Москвою та отримала згоду всіх учасників.