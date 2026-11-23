Росіяни намагалися отримати відомості про національну безпеку Кіпру та ширші інтереси ЄС, однак їх було викрито

Влада Кіпру вислала з країни двох російських дипломатів, яких підозрюють у шпигунстві на користь Москви. Місцеві спецслужби викрили мережу, що намагалася отримати секретну інформацію про безпеку острова та Європейського Союзу. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Politico.

За даними двох високопоставлених кіпрських посадовців, дипломатів змусили залишити країну минулого тижня. Їх підозрюють у роботі на російську розвідку під дипломатичним прикриттям.

Розслідування кіпрських спецслужб виявило мережу контактів із місцевими громадянами, які через свою професійну діяльність мали доступ до конфіденційної інформації. За словами посадовців, росіяни намагалися отримати відомості про національну безпеку Кіпру та ширші інтереси ЄС.

Крім того, учасники мережі шукали доступ до інформації про технології, передання яких Росії заборонене європейськими санкціями.

Інформацію про вислання дипломатів підтвердили кіпрські чиновники після повідомлення місцевого телеканалу ANT1 Live. Російське посольство на Кіпрі на момент публікації не надало публічного коментаря щодо ситуації.

Кіпр раніше був важливим фінансовим центром для російських інвесторів, однак після повномасштабного вторгнення РФ в Україну країна підтримала посилення санкцій Євросоюзу проти Москви. Санкційний тиск і зміни у геополітичній ситуації поступово змінили відносини Нікосії з Росією.

Варто нагадати, що у залишках іранського безпілотника Shahed-136, який атакував британську авіабазу на Кіпрі, британська розвідка виявила критично важливу російську електроніку.