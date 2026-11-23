Меланія Трамп долучилася до переговорів між Україною та Росією через свого багаторічного представника Марка Бекмана, який протягом року налагоджував контакти з російським посланцем Кирилом Дмитрієвим. Про це пише «Главком» із посиланням на The New York Times.

Згодом Бекман встановив зв’язок і з українським переговорником Давидом Арахамією. Саме через ці канали перша леді змогла втрутитися в переговори щодо гуманітарного перемир’я в Олешках на Херсонщині.

Ініціатива виникла після того, як українська сторона не змогла самостійно розв’язати проблему міста, відрізаного від постачання продуктів через російські дрони та міни. Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець запропонував звернутися до Меланії Трамп, адже раніше вона вже допомагала повертати українських дітей із Росії. Сама перша леді також дізналася про ситуацію в Олешках під час Генеральної Асамблеї ООН у вересні.

Для переговорів Бекман використав свої контакти з Дмитрієвим, з яким регулярно спілкувався, іноді по кілька разів на день. Він вивчав проєкти домовленостей, допомагав узгоджувати формулювання та вирішувати суперечки між сторонами. Наприклад, коли Україна та Росія не могли домовитися про географічне визначення Олешок, Бекман запропонував підготувати два окремі документи: російською мовою з формулюваннями Кремля та українською — з визначенням міста як окупованої української території. При цьому практичні умови перемир’я в обох документах були однаковими.

Ще одним результатом його посередництва стала домовленість дозволити мешканцям Олешок виїжджати без попереднього надання списків їхніх імен. За словами Арахамії, коли українській стороні не вдавалося знайти спільну мову з росіянами, вона зверталася саме до Бекмана. Той щодня інформував Меланію про перебіг переговорів і передавав їй усі документи.

Перемир’я тривало з 27 жовтня до 1 листопада та дозволило евакуювати близько 800 жителів. За його дотриманням стежили за допомогою безпілотників, а українські та російські спецслужби підтримували прямий зв’язок. Бекман також залучив до висвітлення операції журналістів американського видання Newsmax і домовився про допуск української медіагрупи.

Після завершення операції Володимир Зеленський запропонував ще 15 ділянок уздовж лінії фронту для подібних гуманітарних заходів. Вони могли б стати випробуванням ширшої системи моніторингу припинення вогню, яку раніше обговорювали Україна, Росія та США. Однак згода Москви поки не гарантована.

Меланія Трамп особисто прийняла представників обох країн у Білому домі та навіть організувала їхню спільну розсадку, розмістивши українських і російських посадовців поруч. Такий жест викликав критику через те, що міг створювати враження рівності між державою-агресором і країною, яка захищається. Водночас Арахамія визнав, що, попри неоднозначність такого формату, співпраця з першою леді була варта зусиль заради порятунку людей.

На відміну від офіційних переговорників Дональда Трампа Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера, Меланія діяла через власний канал зв’язку з представниками обох сторін. Вона не засуджувала Росію публічно, а її посередництво, на думку критиків, могло допомогти Кремлю представити себе учасником мирного процесу, а не стороною, відповідальною за війну.

Раніше перша леді США Меланія Трамп висловила сподівання, що Україна та Росія зможуть домовитися про нове припинення вогню до Різдва. Про це вона сказала 20 листопада в ефірі Fox News.

На запитання про різдвяне бажання Меланія Трамп відповіла, що хотіла б миру в усьому світі, й окремо згадала про війну Росії проти України. За словами першої леді США, переговори вже тривають, тож Україна та Росія могли б домовитися про нове припинення вогню ще до Різдва, якщо обидві сторони будуть до цього готові.