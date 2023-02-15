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Європарламент закликав владу Грузії помилувати Саакашвілі

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Європарламент закликав владу Грузії помилувати Саакашвілі
фото з відкритих джерел

Також ЄС закликає ввести санкції проти Іванішвілі

Депутати Європарламенту у затвердженій в середу резолюції висловили серйозну стурбованість погіршенням стану здоров'я колишнього президента Грузії Михеїла Саакашвілі та закликали помилувати його і відправити на лікування за кордон. Про це повідомила пресслужба Європарламенту. 

«У резолюції, ухваленій у середу, парламент висловлює серйозну стурбованість погіршенням стану здоров’я колишнього президента Грузії Міхеіла Саакашвілі, який перебуває під вартою на батьківщині з жовтня 2021 року. Відзначаючи повідомлення про його різку втрату ваги та припущення, що він міг постраждати від отруєння важкими металами під час ув’язнення, депутати Європарламенту закликають грузинську владу звільнити пана Саакашвілі та дозволити йому отримати належне лікування за кордоном”», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що президентку Саломе Зурабішвілі закликали скористатися своїм конституційним правом і помилувати Саакашвілі. Також депутати Європарламенту нагадали грузинській владі, що вона зобов’язана забезпечити здоров'я та благополуччя Саакашвілі, надати йому належне лікування та поважати його права та особисту гідність відповідно до конституції країни та міжнародних зобов’язань.

Крім того, резолюція підкреслює фундаментальну роль олігарха Бідзіни Іванішвілі у триваючому утриманні Саакашвілі під вартою «в рамках особистої вендети». Тому парламент повторно закликав Раду ЄС та демократичних партнерів розглянути можливість запровадження санкцій проти Іванішвілі за його роль у «погіршенні політичного процесу в Грузії».

Текст резолюції був прийнятий 577 голосами «за», 33 «проти», 26 «утрималися».

Нагадаємо, нещодавно телекомпанія Formula розповсюдила фотографії третього президента Грузії, зроблені у клініці «Вівамед», де він проходить лікування. На них політик виглядає схудлим та виснаженим. Також адвокат Саакашвілі заявив, що в організми експрезидента Грузії знайдено смертельну отруту. Мати експрезидента заявила, що в організмі її сина виявили підвищений вміст важких металів: ртуті, барію, талію.

Згодом офіційно стало відомо, що у зразках волосся та нігтів ув’язненого експрезидента Грузії Михайла Саакашвілі експерти виявили важкі метали та інші речовини, зокрема ртуть і миш'як, а також хвороби і залежність, пов’язані з неналежним лікуванням.

У 2004-2013 роках Михайло Саакашвілі обіймав посаду президента Грузії два терміни поспіль. Незабаром після відставки з посади президента він залишив країну. У 2015-2016 роках Саакашвілі очолював Одеську облдержадміністрацію, а з червня 2020 року перебував на посаді голови Виконавчого комітету реформ України. Саакашвілі має українське громадянство.

1 жовтня 2021 року політик повернувся до Грузії, де його відразу заарештували. Прокуратура Грузії порушила проти політика ще одну кримінальну справу за незаконний перетин кордону – на додаток до цілої низки кримінальних справ після відставки з посади президента.

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Теги: Європейський союз Грузія Михайло Саакашвілі

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