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Скандинавська країна готова закрити кордони для росіян

Юрій Лящук
glavcom.ua
Скандинавська країна готова закрити кордони для росіян
У разі необхідності Норвегія швидко закриє кордон для росіян
фото з відкритих джерел

Міністерка юстиції Норвегії Емілі Енгер Мель заявила, що країна може ввести заборону на в'їзд російських туристів

Норвегія готова у короткі терміни закрити свій кордон для громадян Росії через масову втечу росіян з країни-агресорки. Таку заяву зробила міністерка юстиції Норвегії Емілі Енгер Мель, повідомляє Reuters.

«У разі необхідності ми швидко закриємо кордон (для росіян – ред.), і зміни можуть статися у найкоротший термін. Порівняно з Фінляндією, до Норвегії прибуло небагато людей, і тут ситуація інша», – сказала Мель.

Міністр зазначила, що Норвегія розмістить гелікоптер із датчиками, оскільки тепер у країні бачать підвищений ризик незаконного перетину кордону на тлі мобілізації в РФ.

Нагадаємо, через різке збільшення потоку росіян, які будь-яким способом намагаються виїхати у найближчі до РФ держави, щоб втекти від мобілізації, ряд з них почали обмежувати туристичні візи для громадян країни-агресорки. Однією з таких стала Фінляндія, яка з 30 вересня ввела заборону в’їзду для російських туристів.

 

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Теги: кордон росіяни росія санкції Норвегія

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